ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2026, 8:00 Читати українською

ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки

ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.

ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Фото: председатель ФРС Джером Пауэлл

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему ФРС оставила ставку без изменений

«Доступные индикаторы позволяют предположить, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остался низким, уровень безработицы показал некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной», — заявил Федрезерв. Неопределенность по поводу экономического прогноза также остается повышенной, считает он.

Против сохранения ставки выступили два члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) — Стивен Миран и Кристофер Уоллер, входящие в Совет управляющих регулятора. Они поддерживали сокращение ставки на четверть процентного пункта.

«Нормализация нашей денежно-кредитной политики]должна помочь стабилизации рынка труда, одновременно позволив инфляции возобновить тенденцию к снижению в направлении целевого уровня 2% после того, как пройдет эффект от повышения пошлин», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Реакция рынка

Инвесторы сдержанно восприняли решение ФРС. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс «голубых фишек» Dow Jones вскоре после публикации сообщения регулятора снижались в пределах 0,1%, Nasdaq Composite прибавлял 0,2%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 падал на 0,2%. Затем, во время пресс-конференции Пауэлла, S&P 500 и Dow сумели перейти к незначительному росту.

Что говорят аналитики

ФРС, вероятно, начала «продленную паузу», учитывая высокую экономическую активность и признаки стабилизации рынка труда, отметил аналитик Goldman Sachs Asset Management Кай Хей в изложении Bloomberg. «Однако мы ожидаем возобновление смягчения (денежно-кредитной политики) позже в этом году, поскольку замедление инфляции позволяет провести еще два „нормализационных“ сокращения (ставок), чтобы вернуть их на нейтральный, согласно медианному мнению FOMC, уровень», — отметил Хей.

«Пресс-конференция Пауэлла отразила более позитивную оценку американской экономики, которая подтверждает, что пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики может оказаться длительной. С другой стороны, это также подтверждает циклически поддерживающий контекст для доллара, но его движение в начале года не слишком связано с краткосрочными фундаментальными показателями, поэтому потенциал к росту может быть ограниченным и недолгим», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Одри Чайлд-Фриман.

Что важно инвесторам

Инвесторы сейчас в большей степени сосредоточены на корпоративной отчетности и состоянии экономики, чем на решениях ФРС, отмечает MarketWatch.

«Сейчас у ФРС мало причин снижать ставку», — заявил главный инвестиционный директор Resonate Wealth Partners Алекс Джулиано. По его словам, волатильность на рынке может усилиться в середине года — по мере того, как рынок будет адаптироваться к его риторике и курсу нового главы ФРС.

Инвесторы зачастую придают чрезмерное значение каждому слову главы ФРС, считает руководитель инвестиционной стратегии SoFi Лиз Томас.

По ее словам, ФРС по сути лишь объясняет, на какие данные она опирается, что в них выглядит позитивно или настораживает, и как это отражается на решении по ставке. Хотя и другие институты дают сопоставимо точные прогнозы, статус ФРС заставляет инвесторов уделять ей особое внимание.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами