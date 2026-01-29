ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки

ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и участников рынка.

Почему ФРС оставила ставку без изменений

«Доступные индикаторы позволяют предположить, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест остался низким, уровень безработицы показал некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной», — заявил Федрезерв. Неопределенность по поводу экономического прогноза также остается повышенной, считает он.

Против сохранения ставки выступили два члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) — Стивен Миран и Кристофер Уоллер, входящие в Совет управляющих регулятора. Они поддерживали сокращение ставки на четверть процентного пункта.

«Нормализация нашей денежно-кредитной политики]должна помочь стабилизации рынка труда, одновременно позволив инфляции возобновить тенденцию к снижению в направлении целевого уровня 2% после того, как пройдет эффект от повышения пошлин», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Реакция рынка

Инвесторы сдержанно восприняли решение ФРС. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс «голубых фишек» Dow Jones вскоре после публикации сообщения регулятора снижались в пределах 0,1%, Nasdaq Composite прибавлял 0,2%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 падал на 0,2%. Затем, во время пресс-конференции Пауэлла, S&P 500 и Dow сумели перейти к незначительному росту.

Что говорят аналитики

ФРС, вероятно, начала «продленную паузу», учитывая высокую экономическую активность и признаки стабилизации рынка труда, отметил аналитик Goldman Sachs Asset Management Кай Хей в изложении Bloomberg. «Однако мы ожидаем возобновление смягчения (денежно-кредитной политики) позже в этом году, поскольку замедление инфляции позволяет провести еще два „нормализационных“ сокращения (ставок), чтобы вернуть их на нейтральный, согласно медианному мнению FOMC, уровень», — отметил Хей.

«Пресс-конференция Пауэлла отразила более позитивную оценку американской экономики, которая подтверждает, что пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики может оказаться длительной. С другой стороны, это также подтверждает циклически поддерживающий контекст для доллара, но его движение в начале года не слишком связано с краткосрочными фундаментальными показателями, поэтому потенциал к росту может быть ограниченным и недолгим», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Одри Чайлд-Фриман.

Что важно инвесторам

Инвесторы сейчас в большей степени сосредоточены на корпоративной отчетности и состоянии экономики, чем на решениях ФРС, отмечает MarketWatch.

«Сейчас у ФРС мало причин снижать ставку», — заявил главный инвестиционный директор Resonate Wealth Partners Алекс Джулиано. По его словам, волатильность на рынке может усилиться в середине года — по мере того, как рынок будет адаптироваться к его риторике и курсу нового главы ФРС.

Инвесторы зачастую придают чрезмерное значение каждому слову главы ФРС, считает руководитель инвестиционной стратегии SoFi Лиз Томас.

По ее словам, ФРС по сути лишь объясняет, на какие данные она опирается, что в них выглядит позитивно или настораживает, и как это отражается на решении по ставке. Хотя и другие институты дают сопоставимо точные прогнозы, статус ФРС заставляет инвесторов уделять ей особое внимание.