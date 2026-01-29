НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 29 января.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение правления

«Правление Национального банка Украины решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции экономику. НБУ будет и дальше гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — отметил Пышный.

Напомним

23 октября правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

11 сентября правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

24 июля правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

17 апреля правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

6 марта правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

23 января 2025 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря 2024 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.