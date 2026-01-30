Трамп выбрал Кевина Ворша следующим главой ФРС, но его еще должен утвердить Сенат

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что номинирует бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Ворша на должность нового главы ФРС. Если его кандидатуру утвердит Сенат, Ворш заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает в мае 2026 года. Об этом сообщает Reuters 30 января.

«Центральный кастинг» прошел успешно

В своем заявлении в социальных сетях Трамп не скупился на комплименты:

«Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из величайших руководителей ФРС, возможно, лучший. Помимо всего прочего, он идеально подходит для этой роли и никогда вас не подведет».

Это решение стало кульминацией многомесячного «публичного кастинга», в ходе которого потенциальные кандидаты, среди которых были советник Белого дома Кевин Гассетт и финансист Рик Ридер, соревновались за расположение президента, выступая на телевидении с критикой текущей политики ФРС.

Чего ожидать от Ворша

Кевин Ворш, 55-летний юрист и экономист Стэнфордского университета, известен как давний критик нынешнего руководства ФРС. Он поддерживает ключевые требования Трампа:

Глубокое снижение ставок: Ворш публично соглашался с президентом, что ФРС должна более активно снижать стоимость заимствований. Он считает, что регулятор недооценивает потенциал искусственного интеллекта в борьбе с инфляцией из-за роста производительности.

Реформа ФРС: Кандидат выступает за уменьшение влияния центробанка на экономику, сокращение его баланса и ослабление банковских регулирований.

«Смена режима»: Ворш планирует кардинально изменить подход к управлению монетарной политикой, перенаправляя избыточную ликвидность с финансовых рынков в реальную экономику через снижение ставок.

Реакция рынков и политические баталии

Фондовые рынки отреагировали на новость сдержанным оптимизмом, сократив предыдущие потери. Инвесторы видят в Ворше сторонника низких ставок, но в то же время считают его менее радикальным вариантом по сравнению с другими претендентами.

Однако путь к креслу главы ФРС может быть непростым. Воршу придется пройти утверждение в Сенате на фоне беспрецедентного давления Трампа на независимость центробанка (включая уголовное расследование против Пауэлла). Некоторые сенаторы-республиканцы, в частности Том Тиллис, уже заявили, что не поддержат ни одного кандидата от президента, пока продолжается это расследование.

Существует также интрига с Джеромом Пауэллом: даже потеряв пост председателя, он может остаться рядовым членом Совета управляющих ФРС, чтобы защитить институт от политического захвата.

Кто такой Кевин Ворш?

Кевин Ворш уже работал в ФРС с 2006 по 2011 год. Тогда он был главным коммуникатором между центробанком и Уолл-стрит во время финансового кризиса 2008 года. Хотя он поддерживал антикризисные меры Бена Бернанке, впоследствии Ворш выразил обеспокоенность, что печатание денег (количественное смягчение) может вызвать инфляцию, и подал в отставку.

Интересно, что Трамп рассматривал кандидатуру Ворша еще во время своего первого срока, но тогда выбор пал на Пауэлла. Теперь же Ворш, имея тесные связи с Уолл-стрит (он работал с легендарным инвестором Стэнли Дракенмиллером) и семьей Рона Лаудера (соратника Трампа), получил второй шанс возглавить самый влиятельный финансовый орган мира.