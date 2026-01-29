Multi от Минфин
українська
29 января 2026, 16:15

Валютные качели в Украине: НБУ объяснил причины колебаний гривны

В конце декабря 2025 года и начале января 2026 года в Украине наблюдалось ослабление гривны, которое носило преимущественно сезонный и ситуативный характер. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике, 29 января, комментируя текущую ситуацию на валютном рынке.

В конце декабря 2025 года и начале января 2026 года в Украине наблюдалось ослабление гривны, которое носило преимущественно сезонный и ситуативный характер.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что происходило с курсом

По его словам, ключевым фактором давления на гривну стали значительные бюджетные расходы в декабре 2025 года — около 93 млрд грн, что превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Это традиционно повышает спрос на иностранную валюту, прежде всего, на доллар США.

Дополнительным фактором стала выплата так называемых «13 зарплат» и годовых премий, что также стимулировало рост спроса на валюту со стороны населения.

Отдельно в НБУ обращают внимание на влияние военных рисков. Из-за массированных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украина была вынуждена нарастить импорт энергетического оборудования, горючего и электроэнергии, что усилило валютный спрос. Параллельно из-за погодных условий уменьшилось валютное предложение со стороны готовящегося к посевной кампании агросектора.

В то же время, НБУ отмечает: ситуация на валютном рынке остается контролируемой.

«Мы начали год на уровне 42,35 грн за доллар. Под влиянием совокупности факторов в январе курс составил 43,41 грн, что означало девальвацию примерно 2,5%. Однако в течение последних восьми дней мы наблюдаем ревальвацию. Такая динамика закономерна для конца года и начала января», — отметил Гелетий.

Что происходит с евро и долларом

Комментируя международный контекст, в НБУ указывают, что основными драйверами колебаний курса являются:

  • геополитическая ситуация;
  • тарифные «войны» США;
  • динамика японской иены, находящаяся в фазе ревальвации.

Кроме того, существенное влияние на валютные рынки будут иметь решение Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка по учетным ставкам.

По словам Гелетия, существует потенциал для сужения спредов между ставками ФРС и ЕЦБ. В настоящее время котировка пара доллар/евро находится вблизи уровня 1,1950−1,20.

Читайте: ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки

Для Украины ключевой курсообразующей валютой остается доллар США, и НБУ в дальнейшем будет осуществлять валютные интервенции именно в долларе. Регулятор также уверяет, что международные резервы находятся на удовлетворительном уровне.

Доверие населения растет

Несмотря на девальвационные тенденции первой половины января Нацбанк фиксирует положительный сигнал со стороны наличного рынка. Среднедневной чистый спрос на валюту в наличном сегменте существенно снизился по сравнению с прошлым годом.

Если в январе 2025 года этот показатель составлял около 56 млн долларов, то в начале 2026 года — около 35 млн долларов. В НБУ расценивают это как свидетельство роста доверия населения к национальной валюте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
