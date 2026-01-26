Официальный курс евро впервые пересек отметку 51 гривна

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Стремительный рост с начала года

Согласно обновленным данным Нацбанка, официальный курс евро на вторник, 27 января, зафиксирован на уровне 51,0647 грн.

Динамика национальной валюты демонстрирует существенное ослабление по отношению к евро. Только за понедельник европейская валюта прибавила в цене 41 копейку. Если же сравнивать с началом года, то скачок выглядит еще более ощутимым: 1 января курс составлял 49,79 грн. То есть менее чем за месяц евро подорожал на 1,27 грн.

Ситуация с долларом

Официальный курс доллара США на 27 января установлен на уровне 43,1253 грн, что даже на 1 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.

