Главное за неделю: доллар по 43, евро по 50, инфляция замедлилась, новый цифровой банк

Годовая инфляция в Украине замедлилась до 8%

По итогам декабря годовая инфляция замедлилась до 8%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими месяцами и показателями прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В декабре 2025 года индекс потребительских цен вырос лишь на 0,2% по сравнению с ноябрем. Это позволило годовому показателю (декабрь к декабрю) снизиться до 8%.

Официальный курс доллара обновил исторический максимум, превысив 43 грн