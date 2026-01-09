Главные финансовые новости за неделю, 5−9 января.
Главное за неделю: доллар по 43, евро по 50, инфляция замедлилась, новый цифровой банк
Годовая инфляция в Украине замедлилась до 8%
По итогам декабря годовая инфляция замедлилась до 8%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими месяцами и показателями прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В декабре 2025 года индекс потребительских цен вырос лишь на 0,2% по сравнению с ноябрем. Это позволило годовому показателю (декабрь к декабрю) снизиться до 8%.
Официальный курс доллара обновил исторический максимум, превысив 43 грн
Гривна снова обновляет антирекорд по отношению к доллару. Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 12 января.
Евро официально пересек отметку в 50 грн
Гривна продолжает стремительное падение, обновляя антирекорды четвертую сутки подряд. Национальный банк определил, сколько будет стоить валюта в пятницу, 9 января.
Зеленский назначил экс-министра финансов Канады советницей по экономическому развитию Украины
Команда Офиса Президента получила весомое кадровое подкрепление международного уровня. Бывший вице-премьер-министр и экс-министр финансов Канады Христя Фриланд официально стала советником Владимира Зеленского. В сферу ее ответственности будут входить вопросы экономического развития страны.
Исторический рекорд: международные резервы Украины достигли $57,3 млрд
По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 миллиарда долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости. За прошлый год «подушка безопасности» государства увеличилась более чем на 30%, несмотря на военные вызовы и значительные расходы бюджета.
Нацбанк за год продал на межбанке рекордные $36 миллиардов
Национальный банк в течение 2025 года купил на межбанковском рынке $42,15 млн и продал $36,10 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты в прошлом году составила $36,06 млрд, что является рекордным показателем.
В Украине появится новый цифровой банк: эстонцы покупают часть активов обанкротившегося RwS Bank
Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»). Сделка предусматривает создание нового финансового учреждения, которое сосредоточится исключительно на цифровых услугах.
ООН прогнозирует замедление мировой экономики до 2,7% в 2026 году
Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», темпы роста глобальной экономики в 2026 году снизятся до 2,7% по сравнению с 2,8% в прошлом году. Хотя в 2027 году ожидается небольшое восстановление до 2,9%, эти показатели все еще остаются ниже допандемического среднего уровня в 3,2% (2010−2019 гг.).
Комментарии