українська
7 января 2026, 14:05

Исторический рекорд: международные резервы Украины достигли $57,3 млрд

По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 миллиарда долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости. За прошлый год «подушка безопасности» государства увеличилась более чем на 30%, несмотря на военные вызовы и значительные расходы бюджета. Об этом сообщает Национальный банк Украины 7 января.

По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 миллиарда долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости.

Валютная арифметика декабря

Только за последний месяц 2025 года резервы выросли на 4,6%. Это стало возможным благодаря тому, что валютные поступления от международных доноров значительно превысили расходы государства на выплату долгов и поддержание курса гривны.

В декабре на правительственные счета поступило более 6,9 миллиарда долларов. Структура этих поступлений выглядит так:

  • 3,9 млрд долларов — через инструменты Всемирного банка;
  • 2,7 млрд долларов — макрофинансовая помощь от Евросоюза (программа Ukraine Facility);
  • 303,8 млн долларов — привлечено через размещение валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

В то же время декабрь традиционно отличался повышенным спросом на валюту. Национальный банк был вынужден продать на рынке 4,7 миллиарда долларов для поддержания курса, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре. Регулятор объясняет это сезонным фактором: в конце года правительство более активно тратит бюджетные средства, а бизнес закрывает годовые контракты.

Также положительно на статистику повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение их рыночной стоимости), которая добавила к резервам 1,16 миллиарда долларов.

Итоги 2025 года: кто финансировал украинскую экономику

Прошлый год стал рекордным по объемам внешней поддержки. Согласно балансовым данным, Украина получила от партнеров 52,4 миллиарда долларов.

Главными финансовыми донорами года стали:

  • Европейский Союз — 32,7 млрд долл.
  • Всемирный банк — 13,2 млрд долл.
  • Канада — 3,4 млрд долл.
  • МВФ — 0,9 млрд долл.

Эти средства позволили НБУ компенсировать структурный дефицит валюты на рынке (за год продано 36,2 млрд долларов) и своевременно платить по государственным долгам (выплачено около 10 млрд долларов кредиторам, включая МВФ).

Отдельно стоит отметить 2 миллиарда долларов, полученные от Великобритании в рамках механизма ERA. Эти деньги имеют целевое назначение, поэтому формально не были зачислены в состав международных резервов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Qwerty1999
Qwerty1999
7 января 2026, 14:32
#
От так новина — НБУ перестав вкладати кошти у боргові папери США.
