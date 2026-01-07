Исторический рекорд: международные резервы Украины достигли $57,3 млрд

По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 миллиарда долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости. За прошлый год «подушка безопасности» государства увеличилась более чем на 30%, несмотря на военные вызовы и значительные расходы бюджета. Об этом сообщает Национальный банк Украины 7 января.

Валютная арифметика декабря

Только за последний месяц 2025 года резервы выросли на 4,6%. Это стало возможным благодаря тому, что валютные поступления от международных доноров значительно превысили расходы государства на выплату долгов и поддержание курса гривны.

В декабре на правительственные счета поступило более 6,9 миллиарда долларов. Структура этих поступлений выглядит так:

3,9 млрд долларов — через инструменты Всемирного банка;

2,7 млрд долларов — макрофинансовая помощь от Евросоюза (программа Ukraine Facility);

303,8 млн долларов — привлечено через размещение валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

В то же время декабрь традиционно отличался повышенным спросом на валюту. Национальный банк был вынужден продать на рынке 4,7 миллиарда долларов для поддержания курса, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре. Регулятор объясняет это сезонным фактором: в конце года правительство более активно тратит бюджетные средства, а бизнес закрывает годовые контракты.

Также положительно на статистику повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение их рыночной стоимости), которая добавила к резервам 1,16 миллиарда долларов.

Итоги 2025 года: кто финансировал украинскую экономику

Прошлый год стал рекордным по объемам внешней поддержки. Согласно балансовым данным, Украина получила от партнеров 52,4 миллиарда долларов.

Главными финансовыми донорами года стали:

Европейский Союз — 32,7 млрд долл.

Всемирный банк — 13,2 млрд долл.

Канада — 3,4 млрд долл.

МВФ — 0,9 млрд долл.

Эти средства позволили НБУ компенсировать структурный дефицит валюты на рынке (за год продано 36,2 млрд долларов) и своевременно платить по государственным долгам (выплачено около 10 млрд долларов кредиторам, включая МВФ).

Отдельно стоит отметить 2 миллиарда долларов, полученные от Великобритании в рамках механизма ERA. Эти деньги имеют целевое назначение, поэтому формально не были зачислены в состав международных резервов.