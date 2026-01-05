Зеленский назначил экс-министра финансов Канады советницей по экономическому развитию Украины

Команда Офиса Президента получила весомое кадровое усиление международного уровня. Бывший вице-премьер-министр и экс-министр финансов Канады Христя Фриланд официально стала советницей Владимира Зеленского. В сферу ее ответственности будут входить вопросы экономического развития страны. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, обнародованном 5 января.

Ставка на опыт и инвестиции

Владимир Зеленский объяснил свой выбор высокой квалификацией Фриланд в сфере глобальных финансов. Ее главной задачей станет повышение внутренней экономической устойчивости Украины, что является критически важным как для сценария быстрого дипломатического завершения войны, так и для длительного противостояния.

«Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций. Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость — ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны», — прокомментировал назначение Президент.

Политический вес и украинские корни

Кристи Фриланд является одной из самых влиятельных фигур в североамериканской политике. Ее послужной список в правительстве Канады включает ключевые должности: она возглавляла Министерство финансов, Министерство иностранных дел, а также работала заместителем премьер-министра.

Помимо новой роли в команде Зеленского, Фриланд продолжает заниматься украинским вопросом в качестве специального представителя Канады по восстановлению Украины.

По данным Музея украинской диаспоры, политик имеет украинское происхождение, что всегда влияло на ее активную позицию в поддержке Киева.

От журналистики к санкционным спискам Кремля

Христя Фриланд известна не только как политик, но и как профессиональный экономический журналист. До начала политической карьеры она занимала руководящие должности в таких авторитетных мировых изданиях, как Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters. Она является автором бестселлера «Плутократы: расцвет глобальных супербогачей и упадок всех остальных», который демонстрирует ее глубокое понимание мирового экономического неравенства и финансовых систем.

Фриланд также известна своей жесткой позицией в отношении России. Она была одним из главных архитекторов канадских санкций против РФ после аннексии Крыма в 2014 году. В ответ Москва внесла ее в санкционные списки, запретив въезд в Россию, чем Фриланд неоднократно публично гордилась. Она свободно владеет украинским языком.