Историческое пике гривны: евро официально пересек отметку в 50 грн, доллар приблизился к 43 гривен

Гривна продолжает стремительное падение, обновляя антирекорды четвертые сутки подряд. Национальный банк определил, сколько будет стоить валюта в пятницу, 9 января.

Регулятор установил курс на уровне 42,99 грн/$. Это очередной исторический максимум стоимости доллара; предыдущее рекордное значение (42,71 грн) продержалось только сутки.

Европейская валюта впервые в истории официально стоит больше 50 гривен. Курс вырос еще на 25 копеек и остановился на отметке 50,17 грн. за евро. Предыдущий исторический максимум был установлен также 8 января — 49,92 грн за евро.

