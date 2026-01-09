Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», темпы роста глобальной экономики в 2026 году снизятся до 2,7% по сравнению с 2,8% в прошлом году. Хотя в 2027 году ожидается небольшое восстановление до 2,9%, эти показатели все еще остаются ниже допандемийного среднего уровня в 3,2% (2010−2019 гг.). Об этом сообщает Reuters.
ООН прогнозирует замедление мировой экономики до 2,7% в 2026 году
Тарифный шок и устойчивость рынков
Аналитики ООН отмечают, что резкое повышение торговых тарифов США в 2025 году спровоцировало новую напряженность, однако отсутствие масштабной эскалации помогло избежать глобального коллапса торговли.
«Несмотря на тарифный шок, мировая экономическая активность оказалась устойчивой благодаря заблаговременной отгрузке товаров, накоплению запасов и стабильным потребительским расходам на фоне смягчения монетарной политики», — говорится в отчете.
Прогнозы для ключевых экономик мира:
- США: экономика страны замедлилась до 1,9% в 2025 году. В 2026 году ожидается незначительный рост до 2,0%, а в 2027 — до 2,2%. Инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в 2% из-за последствий тарифной политики, но стабилизируется со временем.
- Китай: прогнозируется рост на 4,6% в 2026 году (после 4,9% в 2025-м). Временное перемирие в торговой войне с США и выборочное снижение пошлин помогло стабилизировать уверенность инвесторов.
- Евросоюз: Рост прогнозируется на уровне 1,3% в 2026 году. Главным риском для ЕС остаются высокие пошлины США и геополитическая неопределенность, давящие на экспорт.
- Индия: Остается одним из лидеров роста с показателем 6,6% в 2026 году. Мощное внутреннее потребление и инвестиции должны компенсировать негативное влияние американских тарифов.
ООН подчеркивает, что дальнейшая поддержка макроэкономической политики поможет смягчить последствия торговых ограничений. Однако в краткосрочной перспективе динамика международной торговли и общая экономическая активность будут умеренными.
