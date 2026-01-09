Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 января 2026, 9:34

ООН прогнозирует замедление мировой экономики до 2,7% в 2026 году

Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», темпы роста глобальной экономики в 2026 году снизятся до 2,7% по сравнению с 2,8% в прошлом году. Хотя в 2027 году ожидается небольшое восстановление до 2,9%, эти показатели все еще остаются ниже допандемийного среднего уровня в 3,2% (2010−2019 гг.). Об этом сообщает Reuters.

ООН прогнозирует замедление мировой экономики до 2,7% в 2026 году

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Тарифный шок и устойчивость рынков

Аналитики ООН отмечают, что резкое повышение торговых тарифов США в 2025 году спровоцировало новую напряженность, однако отсутствие масштабной эскалации помогло избежать глобального коллапса торговли.

«Несмотря на тарифный шок, мировая экономическая активность оказалась устойчивой благодаря заблаговременной отгрузке товаров, накоплению запасов и стабильным потребительским расходам на фоне смягчения монетарной политики», — говорится в отчете.

Прогнозы для ключевых экономик мира:

  • США: экономика страны замедлилась до 1,9% в 2025 году. В 2026 году ожидается незначительный рост до 2,0%, а в 2027 — до 2,2%. Инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого уровня в 2% из-за последствий тарифной политики, но стабилизируется со временем.
  • Китай: прогнозируется рост на 4,6% в 2026 году (после 4,9% в 2025-м). Временное перемирие в торговой войне с США и выборочное снижение пошлин помогло стабилизировать уверенность инвесторов.
  • Евросоюз: Рост прогнозируется на уровне 1,3% в 2026 году. Главным риском для ЕС остаются высокие пошлины США и геополитическая неопределенность, давящие на экспорт.
  • Индия: Остается одним из лидеров роста с показателем 6,6% в 2026 году. Мощное внутреннее потребление и инвестиции должны компенсировать негативное влияние американских тарифов.

ООН подчеркивает, что дальнейшая поддержка макроэкономической политики поможет смягчить последствия торговых ограничений. Однако в краткосрочной перспективе динамика международной торговли и общая экономическая активность будут умеренными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
