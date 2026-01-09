ООН прогнозирует замедление мировой экономики до 2,7% в 2026 году

Согласно докладу ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», темпы роста глобальной экономики в 2026 году снизятся до 2,7% по сравнению с 2,8% в прошлом году. Хотя в 2027 году ожидается небольшое восстановление до 2,9%, эти показатели все еще остаются ниже допандемийного среднего уровня в 3,2% (2010−2019 гг.). Об этом сообщает Reuters.