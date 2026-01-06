Multi от Минфин
6 января 2026, 18:02 Читати українською

В Украине появится новый цифровой банк: эстонцы покупают часть активов обанкротившегося RwS Bank

Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»). Сделка предусматривает создание нового финансового учреждения, которое сосредоточится исключительно на цифровых услугах. Об этом сообщает пресс-служба Iute Group.

Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»).

Детали сделки: что именно покупают эстонцы

Согласно достигнутым договоренностям с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и после согласования с Национальным банком Украины (НБУ), Iute Group приобретет специально созданный «переходный банк». В эту новую структуру будут переданы «чистые» активы и часть обязательств проблемного RwS Bank.

Ключевые параметры сделки:

  • Цена покупки: Ожидается на уровне 120 тысяч евро.
  • Что переходит инвестору: Около 13 000 вкладчиков вместе с их счетами и депозитами.
  • Активы: Денежные средства и государственные облигации.

Что не покупают: Кредитный портфель (из-за рисков невозврата) и сеть физических отделений.

Общий объем переданных обязательств (депозитов клиентов) оценивается примерно в 4 миллиона евро.

Стратегия IuteBank: никаких отделений и осторожный старт

Новый банк будет работать под брендом IuteBank (ЮтеБанк). Инвестор планирует строить бизнес «с нуля», отказавшись от наследия классического банкинга в пользу mobile-first модели (приоритет мобильного приложения).

Возглавит украинское подразделение Артур Муравицкий — опытный банкир с более чем 22-летним стажем, который ранее занимал должности заместителя председателя правления «Таскомбанка», а также работал на руководящих должностях в «Укрпочте» и «ВТБ Банке».

Iute Group занимает осторожную позицию в отношении финансов: на 2026 год компания установила лимит допустимых чистых убытков украинского проекта на уровне не более 3 миллионов евро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 6

Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 января 2026, 18:53
Разве RwS Bank банкрот???
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 января 2026, 18:57
Ликвидация RwS Bank — это действительно удар по рынку банковских металлов, так как они были одним из самых активных игроков с широким ассортиментом слитков (от 1 г до 1кг).
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 января 2026, 18:58
Случай с RwS Bank (РВС Банк) действительно выглядит как сценарий, где банк «дожали», несмотря на попытки владельцев его спасти.
Если смотреть глубже официальных релизов НБУ, то ситуация с манипуляциями выглядит так:
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 января 2026, 18:58
1. Спор о реальности дыры в капитале
Акционеры RwS Bank (Александр Стецюк и окружение Руслана Демчака) утверждали, что банк был ликвиден.
На момент признания неплатежеспособным у них на балансе были государственные облигации (ОВГЗ) на сотни миллионов гривен.
Аргумент банка: «У нас есть ценные бумаги, которые можно мгновенно превратить в кэш. Мы не банкроты в классическом смысле».
Аргумент НБУ: Регулятор же упирал на «недостоверную отчетность» и то, что банк якобы рисовал цифры, чтобы скрыть реальный убыток (который на сентябрь 2025 года официально составил 125 млн грн).
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 января 2026, 18:58
2. Кейс с эстонским инвестором (Iute Group)
Самый подозрительный момент в этой истории — это появление инвестора.
Еще до окончательной ликвидации акционеры заявляли, что нашли эстонскую финтех-группу Iute Group, готовую зайти в капитал.
НБУ, по сути, не дал провести сделку «напрямую», пока банк был жив. Вместо этого банк признали неплатежеспособным, ввели администрацию, создали Переходный банк («ЮТЕ БАНК») и уже через него впускают эстонцев.
В чем манипуляция? В такой схеме старые акционеры полностью теряют свою собственность (их акции обнуляются), а инвестор получает «чистый» банк без долгов и юридических хвостов прошлого руководства. Это выглядит как принудительная национализация с последующей перепродажей «правильному» покупателю.
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
6 января 2026, 18:59
3. Сходство с «Конкордом»
Как и в ситуации с «Конкордом», RwS Bank имел специфическую специализацию (золото, работа с госзаказами).
Когда банк «убирают» при наличии активов и желающих его купить инвесторов — это часто признак того, что регулятору или его бенефициарам нужно было сменить собственника или зачистить рынок от «неудобного» игрока.
Формулировка НБУ о «рисковой деятельности» в 2025 году стала универсальным ключом, которым можно открыть (и закрыть) любой банк.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
