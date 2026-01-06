В Украине появится новый цифровой банк: эстонцы покупают часть активов обанкротившегося RwS Bank

Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank (« РВС Банк»). Сделка предусматривает создание нового финансового учреждения, которое сосредоточится исключительно на цифровых услугах. Об этом сообщает пресс-служба Iute Group.

Детали сделки: что именно покупают эстонцы

Согласно достигнутым договоренностям с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и после согласования с Национальным банком Украины (НБУ), Iute Group приобретет специально созданный «переходный банк». В эту новую структуру будут переданы «чистые» активы и часть обязательств проблемного RwS Bank.

Ключевые параметры сделки:

Цена покупки: Ожидается на уровне 120 тысяч евро.

Что переходит инвестору: Около 13 000 вкладчиков вместе с их счетами и депозитами.

Активы: Денежные средства и государственные облигации.

Что не покупают: Кредитный портфель (из-за рисков невозврата) и сеть физических отделений.

Общий объем переданных обязательств (депозитов клиентов) оценивается примерно в 4 миллиона евро.

Стратегия IuteBank: никаких отделений и осторожный старт

Новый банк будет работать под брендом IuteBank (ЮтеБанк). Инвестор планирует строить бизнес «с нуля», отказавшись от наследия классического банкинга в пользу mobile-first модели (приоритет мобильного приложения).

Возглавит украинское подразделение Артур Муравицкий — опытный банкир с более чем 22-летним стажем, который ранее занимал должности заместителя председателя правления «Таскомбанка», а также работал на руководящих должностях в «Укрпочте» и «ВТБ Банке».

Iute Group занимает осторожную позицию в отношении финансов: на 2026 год компания установила лимит допустимых чистых убытков украинского проекта на уровне не более 3 миллионов евро.