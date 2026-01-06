Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»). Сделка предусматривает создание нового финансового учреждения, которое сосредоточится исключительно на цифровых услугах. Об этом сообщает пресс-служба Iute Group.
В Украине появится новый цифровой банк: эстонцы покупают часть активов обанкротившегося RwS Bank
Детали сделки: что именно покупают эстонцы
Согласно достигнутым договоренностям с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и после согласования с Национальным банком Украины (НБУ), Iute Group приобретет специально созданный «переходный банк». В эту новую структуру будут переданы «чистые» активы и часть обязательств проблемного RwS Bank.
Ключевые параметры сделки:
- Цена покупки: Ожидается на уровне 120 тысяч евро.
- Что переходит инвестору: Около 13 000 вкладчиков вместе с их счетами и депозитами.
- Активы: Денежные средства и государственные облигации.
Что не покупают: Кредитный портфель (из-за рисков невозврата) и сеть физических отделений.
Общий объем переданных обязательств (депозитов клиентов) оценивается примерно в 4 миллиона евро.
Стратегия IuteBank: никаких отделений и осторожный старт
Новый банк будет работать под брендом IuteBank (ЮтеБанк). Инвестор планирует строить бизнес «с нуля», отказавшись от наследия классического банкинга в пользу mobile-first модели (приоритет мобильного приложения).
Возглавит украинское подразделение Артур Муравицкий — опытный банкир с более чем 22-летним стажем, который ранее занимал должности заместителя председателя правления «Таскомбанка», а также работал на руководящих должностях в «Укрпочте» и «ВТБ Банке».
Iute Group занимает осторожную позицию в отношении финансов: на 2026 год компания установила лимит допустимых чистых убытков украинского проекта на уровне не более 3 миллионов евро.
Если смотреть глубже официальных релизов НБУ, то ситуация с манипуляциями выглядит так:
Акционеры RwS Bank (Александр Стецюк и окружение Руслана Демчака) утверждали, что банк был ликвиден.
На момент признания неплатежеспособным у них на балансе были государственные облигации (ОВГЗ) на сотни миллионов гривен.
Аргумент банка: «У нас есть ценные бумаги, которые можно мгновенно превратить в кэш. Мы не банкроты в классическом смысле».
Аргумент НБУ: Регулятор же упирал на «недостоверную отчетность» и то, что банк якобы рисовал цифры, чтобы скрыть реальный убыток (который на сентябрь 2025 года официально составил 125 млн грн).
Самый подозрительный момент в этой истории — это появление инвестора.
Еще до окончательной ликвидации акционеры заявляли, что нашли эстонскую финтех-группу Iute Group, готовую зайти в капитал.
НБУ, по сути, не дал провести сделку «напрямую», пока банк был жив. Вместо этого банк признали неплатежеспособным, ввели администрацию, создали Переходный банк («ЮТЕ БАНК») и уже через него впускают эстонцев.
В чем манипуляция? В такой схеме старые акционеры полностью теряют свою собственность (их акции обнуляются), а инвестор получает «чистый» банк без долгов и юридических хвостов прошлого руководства. Это выглядит как принудительная национализация с последующей перепродажей «правильному» покупателю.
Как и в ситуации с «Конкордом», RwS Bank имел специфическую специализацию (золото, работа с госзаказами).
Когда банк «убирают» при наличии активов и желающих его купить инвесторов — это часто признак того, что регулятору или его бенефициарам нужно было сменить собственника или зачистить рынок от «неудобного» игрока.
Формулировка НБУ о «рисковой деятельности» в 2025 году стала универсальным ключом, которым можно открыть (и закрыть) любой банк.