Нацбанк за год продал на межбанке рекордные $36 миллиардов

Национальный банк в течение 2025 года купил на межбанковском рынке $42,15 млн и продал $36,10 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты в прошлом году составила $36,06 млрд, что является рекордным показателем. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для сравнения, в 2024 году чистая продажа валюты Нацбанком достигла $35,19 млрд, в 2023-м — $28,61 млрд.

В декабре 2025 года регулятор реализовал из резервов $4,46 млрд — это самый большой месячный объем продаж валюты за весь прошлый год.