Венгрия возобновляет запрет на импорт украинских сельскохозяйственных продуктов

Венгерское правительство снова ввело ограничения на импорт части украинской сельскохозяйственной продукции. Решения объясняют необходимостью защиты внутреннего рынка и местных фермеров. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр на своей странице в Facebook.

«Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», — написал Мадяр.

Венгерское издание Telex сообщило, что в пятницу, 22 мая, в «Венгерском вестнике» было опубликовано постановление правительства о мерах по перевозке отдельных сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Что попало под запрет

Под запрет попал ряд товаров украинского происхождения, среди которых:

говядина,

свинина,

мясо овец и коз,

мясо птицы,

яйца,

мед,

овощи,

пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, гречка,

мука,

семена подсолнечника,

кулинарное масло,

вино.

Транзит разрешен

В то же время, транзит украинской продукции через территорию Венгрии останется разрешенным, однако его будут контролировать по более жестким правилам. При нарушении требований перевозчикам может грозить штраф до 100% стоимости товара без учета НДС.

В Будапеште заявляют, что увеличение импорта украинской продукции оказывает давление на венгерских производителей и оказывает влияние на цены на внутреннем рынке. Возвращение ограничений активно поддерживали местные аграрные организации, требовавшие закрепить запрет на законодательном уровне.

Министр сельского хозяйства Венгрии Саболч Бона заявил, что власти не разрешат создать угрозу для национального аграрного сектора и продовольственного рынка из-за импортной продукции.

По словам министра, защита венгерских продуктов питания, венгерских сельскохозяйственных угодий и венгерских фермеров представляют национальный интерес.

Ранее часть временных ограничений на ввоз украинских товаров утратила силу после завершения режима чрезвычайного положения в стране. Однако правительство решило вернуть отдельные запреты уже в формате новых постоянных правил.