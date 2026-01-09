Курс НБУ на понедельник: доллар обновил исторический максимум, превысив 43 грн

Гривна снова обновляет антирекорд по отношению к доллару. Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 12 января.

Доллар

Регулятор установил курс доллара на уровне 43,07 грн/$. Это еще один исторический максимум стоимости американской валюты. Предыдущий рекорд — 42,99 грн/$ на 9 января 2026 года. Таким образом, доллар подорожал на 8 копеек.

Европейская валюта подешевела на 3 копейки до 50,14 грн за евро. Предыдущий исторический максимум был установлен также 9 января — 50,17 грн за евро.

