23 мая 2026, 15:27 Читати українською

Блокада Ормузского пролива может повлечь за собой мировой кризис масштаба 2008 года

Продолжительная блокада Ормузского пролива по меньшей мере до августа может спровоцировать глобальный экономический кризис, близкий по масштабам к кризису 2008 года. Об этом предупреждает аналитическая компания Rapidan Energy Group, сообщает Bloomberg.

Базовый сценарий компании предполагает, что пролив откроют уже в июле. В таком случае мировой спрос на нефть сократится в среднем на 2,6 млн баррелей в сутки, а цена нефти Brent на спотовом рынке летом может вырасти до $130 за баррель.

Впрочем, если перебои будут продолжаться дольше, рынку понадобится еще большее падение спроса, чтобы компенсировать дефицит поставок в августе и сентябре. По оценкам Rapidan, это может привести к годовому сокращению мирового потребления нефти в 2026 году. Некоторые ведущие аналитики уже прогнозируют редкое падение глобального спроса в текущем году.

Цены на нефть почти удвоились с конца февраля на фоне войны между США, Израилем и Ираном, дестабилизирующей мировые рынки и усиливающей опасения одновременного скачка инфляции и замедления экономического роста.

Аналитики отмечают, что нынешняя экономическая ситуация менее критична, чем во время нефтяных кризисов 1970-х или финансового кризиса 2007−2008 годов, поскольку современные экономики меньше зависят от нефти, а монетарная политика стала более стабильной.

В то же время, в компании предупреждают, что дальнейший рост цен на нефть может усилить финансовые и макроэкономические риски.

По оценкам Rapidan, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым до августа, дефицит поставок на мировом рынке в третьем квартале может возрасти примерно до 6 млн баррелей в сутки, тогда как запасы нефти будут приближаться к критически низким уровням.

Даже в случае возобновления работы пролива в начале августа рынки еще некоторое время будут оставаться напряженными, поскольку запасы нефти продолжат сокращаться до сентября, а поставки из стран Персидского залива будут возобновляться постепенно.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 22 мая, цены на нефть выросли, поскольку инвесторы сомневаются в перспективах прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,46 (2,4%) до $105,04 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $1,82 (1,9%) до $98,17.

За неделю цена на нефть Brent снизилась более чем на 4%, а на нефть WTI — более чем на 7%, при этом цены резко колебались из-за изменения ожиданий мирного соглашения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
