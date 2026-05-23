Блокада Ормузского пролива может повлечь за собой мировой кризис масштаба 2008 года

Продолжительная блокада Ормузского пролива по меньшей мере до августа может спровоцировать глобальный экономический кризис, близкий по масштабам к кризису 2008 года. Об этом предупреждает аналитическая компания Rapidan Energy Group, сообщает Bloomberg.

Базовый сценарий компании предполагает, что пролив откроют уже в июле. В таком случае мировой спрос на нефть сократится в среднем на 2,6 млн баррелей в сутки, а цена нефти Brent на спотовом рынке летом может вырасти до $130 за баррель.

Впрочем, если перебои будут продолжаться дольше, рынку понадобится еще большее падение спроса, чтобы компенсировать дефицит поставок в августе и сентябре. По оценкам Rapidan, это может привести к годовому сокращению мирового потребления нефти в 2026 году. Некоторые ведущие аналитики уже прогнозируют редкое падение глобального спроса в текущем году.

Цены на нефть почти удвоились с конца февраля на фоне войны между США, Израилем и Ираном, дестабилизирующей мировые рынки и усиливающей опасения одновременного скачка инфляции и замедления экономического роста.

Аналитики отмечают, что нынешняя экономическая ситуация менее критична, чем во время нефтяных кризисов 1970-х или финансового кризиса 2007−2008 годов, поскольку современные экономики меньше зависят от нефти, а монетарная политика стала более стабильной.

В то же время, в компании предупреждают, что дальнейший рост цен на нефть может усилить финансовые и макроэкономические риски.

По оценкам Rapidan, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым до августа, дефицит поставок на мировом рынке в третьем квартале может возрасти примерно до 6 млн баррелей в сутки, тогда как запасы нефти будут приближаться к критически низким уровням.

Даже в случае возобновления работы пролива в начале августа рынки еще некоторое время будут оставаться напряженными, поскольку запасы нефти продолжат сокращаться до сентября, а поставки из стран Персидского залива будут возобновляться постепенно.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 22 мая, цены на нефть выросли, поскольку инвесторы сомневаются в перспективах прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,46 (2,4%) до $105,04 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $1,82 (1,9%) до $98,17.

За неделю цена на нефть Brent снизилась более чем на 4%, а на нефть WTI — более чем на 7%, при этом цены резко колебались из-за изменения ожиданий мирного соглашения.