Годовая инфляция в Украине замедлилась до 8%

По итогам декабря годовая инфляция замедлилась до 8%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими месяцами и показателями прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Динамика цифр: лучше, чем ожидалось

В декабре 2025 года индекс потребительских цен вырос лишь на 0,2% по сравнению с ноябрем. Это позволило годовому показателю (декабрь к декабрю) снизиться до 8%.

Для понимания масштаба стабилизации:

В ноябре годовая инфляция составила 9,3%.

В октябре — 10,9%.

Год назад (по итогам 2024 года) инфляция достигала 12%.

Также снизилась так называемая базовая инфляция (показатель, не учитывающий товары, цены на которые сильно зависят от сезона или административных решений, например, сырые продукты или тарифы). За год она также составила 8%, хотя еще в октябре превышала 10%.

В то же время среднегодовая инфляция (среднее значение за все 12 месяцев) осталась на уровне 12,7%, что отражает более высокие цены, которые держались в первой половине года.

Что в корзине: яйца дорожают, одежда — на распродажах

Ситуация на полках магазинов была неоднородной. В целом цены на продукты питания в декабре остались стабильными, но внутри продуктовых групп произошли заметные изменения.

Подорожали (на 0,7−5,6%):

Яйца (традиционный сезонный рост);

Овощи и хлеб;

Рыба и молочные продукты;

Сало и говядина.

Подешевели (на 0,2−4,1%):

Сахар и рис;

Свинина и мясо птицы;

Фрукты и подсолнечное масло.

Одежда и обувь подешевели почти на 4%, что объясняется сезонными зимними распродажами и скидками.

Зато транспортные услуги подорожали на 0,7%. Это произошло из-за повышения стоимости железнодорожных билетов (+1,3%) и подорожания топлива на заправках (+1,1%). Вредные привычки также стали дороже: табачные изделия подорожали почти на 2%.