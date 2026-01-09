По итогам декабря годовая инфляция замедлилась до 8%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими месяцами и показателями прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Годовая инфляция в Украине замедлилась до 8%
Динамика цифр: лучше, чем ожидалось
В декабре 2025 года индекс потребительских цен вырос лишь на 0,2% по сравнению с ноябрем. Это позволило годовому показателю (декабрь к декабрю) снизиться до 8%.
Для понимания масштаба стабилизации:
- В ноябре годовая инфляция составила 9,3%.
- В октябре — 10,9%.
- Год назад (по итогам 2024 года) инфляция достигала 12%.
Также снизилась так называемая базовая инфляция (показатель, не учитывающий товары, цены на которые сильно зависят от сезона или административных решений, например, сырые продукты или тарифы). За год она также составила 8%, хотя еще в октябре превышала 10%.
В то же время среднегодовая инфляция (среднее значение за все 12 месяцев) осталась на уровне 12,7%, что отражает более высокие цены, которые держались в первой половине года.
Что в корзине: яйца дорожают, одежда — на распродажах
Ситуация на полках магазинов была неоднородной. В целом цены на продукты питания в декабре остались стабильными, но внутри продуктовых групп произошли заметные изменения.
Подорожали (на 0,7−5,6%):
- Яйца (традиционный сезонный рост);
- Овощи и хлеб;
- Рыба и молочные продукты;
- Сало и говядина.
- Подешевели (на 0,2−4,1%):
- Сахар и рис;
- Свинина и мясо птицы;
- Фрукты и подсолнечное масло.
Одежда и обувь подешевели почти на 4%, что объясняется сезонными зимними распродажами и скидками.
Зато транспортные услуги подорожали на 0,7%. Это произошло из-за повышения стоимости железнодорожных билетов (+1,3%) и подорожания топлива на заправках (+1,1%). Вредные привычки также стали дороже: табачные изделия подорожали почти на 2%.
