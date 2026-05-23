Промышленная инфляция в Украине пробила 40% в годовом исчислении — Госстат

Цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2026 года выросли на 40,2% в годовом исчислении, тогда как по сравнению с мартом зафиксировано снижение на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Главные драйверы

Главным драйвером локального апрельского удешевления (-1,2%) стал энергетический сектор. По данным Госстата, общее снижение цен в промышленности, прежде всего, было обусловлено существенным падением стоимости в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, которая просела сразу на -5,7% по сравнению с мартом.

Апрельский откат случился после мощного ценового шока в начале года, когда в январе цены производителей выросли на 3,5%, а в феврале — взлетели на рекордные 22,3% за месяц из-за кризиса генерации.

В то же время тренд годовой динамики остается восходящим: если летом-осенью 2025 года годовая промышленная инфляция удерживалась в пределах 1,3%-9,9%, то начиная с февраля 2026 года она закрепилась на плато выше 34%.

Напомним

Минфин писал, что в марте 2026 года инфляция в промышленности достигла 36,6% в годовом измерении.