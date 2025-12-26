Главное за неделю: Revolut уходит из Украины, золото и серебро обновляют вершины

Министерство финансов 23 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,74 млрд грн в эквиваленте, что на 8,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,65 млрд грн.

Энергетика толкает цены вверх: промышленная инфляция в Украине подскочила на 5,4% за месяц

Государственная служба статистики Украины зафиксировала резкий рост цен в промышленном секторе. В ноябре 2025 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 5,4% по сравнению с октябрем.

НБУ определил новые курсы валют на четверг: евро снова обновил рекорд

Курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,68, новый исторический максимум.

2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет