Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 декабря 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Revolut уходит из Украины, золото и серебро обновляют вершины

Главные финансовые новости за неделю, 22−26 декабря.

Главные финансовые новости за неделю, 22−26 декабря.

Клиенты Revolut в Украине получили уведомления о принудительном закрытии счетов: что известно

Британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. Сегодня, 22 декабря 2025 года, пользователи начали получать письма с требованием вывести средства и предупреждением о закрытии аккаунтов. Причиной названы требования украинского законодательства.

Золото по $4500, серебро по $75: драгоценные металлы устроили историческое ралли в конце года

Рынок драгоценных металлов продолжил бить исторические рекорды. Золото, серебро и платина обновили свои ценовые максимумы, завершая год самым мощным ростом за последние 46 лет.

Минфин привлек 12,7 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 23 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,74 млрд грн в эквиваленте, что на 8,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,65 млрд грн.

Энергетика толкает цены вверх: промышленная инфляция в Украине подскочила на 5,4% за месяц

Государственная служба статистики Украины зафиксировала резкий рост цен в промышленном секторе. В ноябре 2025 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 5,4% по сравнению с октябрем.

НБУ определил новые курсы валют на четверг: евро снова обновил рекорд

Курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,68, новый исторический максимум.

2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет

Индекс Bloomberg Dollar Spot, показывающий динамику доллара по отношению к основным мировым валютам, с начала года потерял около 8%. 23 декабря он опустился до минимальных уровней с начала октября. Это свидетельствует о том, что 2025 год может стать худшим для американской валюты с 2017-го, указывает Bloomberg.

Украина завершила реструктуризацию ВВП-вариантов: риск выплат до $20 миллиардов устранен

В среду, 24 декабря, Украина объявила об успешном осуществлении расчетов по операции по реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-вариантов). Соглашение поддержали 99,06% инвесторов, что позволило полностью аннулировать старые финансовые инструменты.

