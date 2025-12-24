2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет

Индекс Bloomberg Dollar Spot, показывающий динамику доллара по отношению к основным мировым валютам, с начала года потерял около 8%. 23 декабря он опустился до минимальных уровней с начала октября. Это свидетельствует о том, что 2025 год может стать худшим для американской валюты с 2017-го, указывает Bloomberg. Сигналы с рынка опционов также указывают на то, что давление на доллар может сохраниться и в последние торговые сессии 2025 года и далее, замечает агентство.

Худший год для доллара

Доллар может завершить год с худшим результатом за последние восемь лет — с 2017 года, пишет Bloomberg. C начала 2025-го индекс Bloomberg Dollar Spot, отражающий динамику доллара США по отношению к корзине ключевых мировых валют, потерял около 8%, а 23 декабря в моменте падал еще на 0,4%, снизившись до минимальных уровней с начала октября.

Позднее 23 декабря падение Bloomberg Dollar Spot частично было отыграно после выхода статистики, указывающей на ускорение роста экономики США в третьем квартале 2025 года, подчеркивает агентство. Реальный ВВП за этот период увеличился на 4,3% в годовом выражении, что превзошло ожидания аналитиков.

Однако, несмотря на эти показатели, отмечает Bloomberg, рынок опционов сигнализирует, что трейдеры в последние торговые сессии 2025 года ставят на дальнейшее ослабление американской валюты. Тенденция, как указывает агентство, может сохраниться и далее.

Показатель настроений на рынке «risk reversals» свидетельствует, что трейдеры, торгующие опционами, наиболее пессимистично настроены по отношению к доллару за последние три месяца. Основными инструментами выражения этих пессимистичных взглядов на доллар в последние торговые сессии стали евро и австралийский доллар, свидетельствуют данные Депозитарно-клиринговой корпорации США (DTCC).

Что влияет на курс доллара

На доллар давят ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, тогда как многие другие крупные центробанки уже близки к завершению циклов смягчения, пишет Bloomberg. Дополнительным негативным фактором выступает сезонность: в декабре американская валюта традиционно слабеет. За последний месяц доллар потерял уже более 1%.

Пессимистичные настроения отражаются и в статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Согласно последним данным регулятора, за неделю до 16 декабря спекулятивные трейдеры перешли к ставкам против доллара, впервые с октября заняв «медвежью» позицию по американской валюте, указывает агентство.

Что говорят аналитики

«В 2026 году я ожидаю продолжения нисходящего тренда по доллару, но в более мягком и сдержанном формате», — говорит Пареш Упадхьяя из Pioneer Investments. По его словам, главным риском для такого сценария остается возвращение «исключительного» роста экономики США. «И последние данные по росту ВВП в последнем квартале указывают на этот риск», — добавил эксперт.

«Прогноз по доллару остается достаточно негативным», — написала старший аналитик Swissquote Ипек Озкардеская в записке, опубликованной 23 декабря. По ее словам, «бычьи» ставки на американскую валюту сейчас встречаются крайне редко. Она также отметила, что опасения, связанные с бюджетной дисциплиной и торговой напряженностью, продолжают оказывать давление на доллар.

Вместе с тем аналитик предупредила, что американская валюта «уязвима» к резкому отскоку в случае, если предстоящие макроэкономические данные заставят рынок пересмотреть ожидания по политике Федеральной резервной системы в более «ястребиную» сторону.

«Сочетание экономического роста и политики, благоприятное для акций и облигаций, — это как раз то, что играет против доллара, — заметил макростратег Markets Live Кристин Акино. — Американская валюта, как правило, демонстрирует наилучшие результаты либо в периоды резкого ухода инвесторов от риска, либо при ярко выраженной экономической исключительности США. Такая конфигурация факторов будет и дальше оказывать давление на доллар, особенно если экономика США продолжит развиваться в режиме умеренного роста», — добавил он.