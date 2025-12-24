2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 14:05 Читати українською

2025 год может стать худшим для доллара за последние семь лет

Индекс Bloomberg Dollar Spot, показывающий динамику доллара по отношению к основным мировым валютам, с начала года потерял около 8%. 23 декабря он опустился до минимальных уровней с начала октября. Это свидетельствует о том, что 2025 год может стать худшим для американской валюты с 2017-го, указывает Bloomberg. Сигналы с рынка опционов также указывают на то, что давление на доллар может сохраниться и в последние торговые сессии 2025 года и далее, замечает агентство.

Индекс Bloomberg Dollar Spot, показывающий динамику доллара по отношению к основным мировым валютам, с начала года потерял около 8%. 23 декабря он опустился до минимальных уровней с начала октября.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Худший год для доллара

Доллар может завершить год с худшим результатом за последние восемь лет — с 2017 года, пишет Bloomberg. C начала 2025-го индекс Bloomberg Dollar Spot, отражающий динамику доллара США по отношению к корзине ключевых мировых валют, потерял около 8%, а 23 декабря в моменте падал еще на 0,4%, снизившись до минимальных уровней с начала октября.

Позднее 23 декабря падение Bloomberg Dollar Spot частично было отыграно после выхода статистики, указывающей на ускорение роста экономики США в третьем квартале 2025 года, подчеркивает агентство. Реальный ВВП за этот период увеличился на 4,3% в годовом выражении, что превзошло ожидания аналитиков.

Однако, несмотря на эти показатели, отмечает Bloomberg, рынок опционов сигнализирует, что трейдеры в последние торговые сессии 2025 года ставят на дальнейшее ослабление американской валюты. Тенденция, как указывает агентство, может сохраниться и далее.

Показатель настроений на рынке «risk reversals» свидетельствует, что трейдеры, торгующие опционами, наиболее пессимистично настроены по отношению к доллару за последние три месяца. Основными инструментами выражения этих пессимистичных взглядов на доллар в последние торговые сессии стали евро и австралийский доллар, свидетельствуют данные Депозитарно-клиринговой корпорации США (DTCC).

Что влияет на курс доллара

На доллар давят ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, тогда как многие другие крупные центробанки уже близки к завершению циклов смягчения, пишет Bloomberg. Дополнительным негативным фактором выступает сезонность: в декабре американская валюта традиционно слабеет. За последний месяц доллар потерял уже более 1%.

Пессимистичные настроения отражаются и в статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Согласно последним данным регулятора, за неделю до 16 декабря спекулятивные трейдеры перешли к ставкам против доллара, впервые с октября заняв «медвежью» позицию по американской валюте, указывает агентство.

Что говорят аналитики

«В 2026 году я ожидаю продолжения нисходящего тренда по доллару, но в более мягком и сдержанном формате», — говорит Пареш Упадхьяя из Pioneer Investments. По его словам, главным риском для такого сценария остается возвращение «исключительного» роста экономики США. «И последние данные по росту ВВП в последнем квартале указывают на этот риск», — добавил эксперт.

«Прогноз по доллару остается достаточно негативным», — написала старший аналитик Swissquote Ипек Озкардеская в записке, опубликованной 23 декабря. По ее словам, «бычьи» ставки на американскую валюту сейчас встречаются крайне редко. Она также отметила, что опасения, связанные с бюджетной дисциплиной и торговой напряженностью, продолжают оказывать давление на доллар.

Вместе с тем аналитик предупредила, что американская валюта «уязвима» к резкому отскоку в случае, если предстоящие макроэкономические данные заставят рынок пересмотреть ожидания по политике Федеральной резервной системы в более «ястребиную» сторону.

«Сочетание экономического роста и политики, благоприятное для акций и облигаций, — это как раз то, что играет против доллара, — заметил макростратег Markets Live Кристин Акино. — Американская валюта, как правило, демонстрирует наилучшие результаты либо в периоды резкого ухода инвесторов от риска, либо при ярко выраженной экономической исключительности США. Такая конфигурация факторов будет и дальше оказывать давление на доллар, особенно если экономика США продолжит развиваться в режиме умеренного роста», — добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают torn, Поликлин Поликлинич и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами