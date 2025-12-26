Золото по $4500, серебро по $75: драгоценные металлы устроили историческое ралли в конце года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 декабря 2025, 12:17 Читати українською

Золото по $4500, серебро по $75: драгоценные металлы устроили историческое ралли в конце года

Рынок драгоценных металлов продолжил бить исторические рекорды. Золото, серебро и платина обновили свои ценовые максимумы, завершая год самым мощным ростом за последние 46 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Рынок драгоценных металлов продолжил бить исторические рекорды.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые вершины

Цены на металлы взлетели до беспрецедентных уровней:

  • Золото: Спотовая цена выросла на 1,2%, достигнув пика более $4 530 за унцию.
  • Серебро: Металл растет пятую сессию подряд, поднявшись на 4,6% и преодолев отметку $75 за унцию.
  • Платина: Впервые с начала ведения статистики в 1987 году цена превысила $2 400 за унцию (рост за месяц составил более 40%).

Что толкает цены вверх

Аналитики выделяют взрывоопасную смесь геополитики и финансовых факторов, которая подогревает ажиотаж:

  • Геополитическая напряженность: США усилили давление на Венесуэлу (блокада нефтяных танкеров) и нанесли военный удар по «Исламскому государству» в Нигерии. Это заставляет инвесторов бежать в «тихую гавань» — золото.
  • Слабый доллар: Индекс доллара Bloomberg упал на 0,7% за неделю — это самое большое падение с июня. Слабый доллар делает металлы дешевле для владельцев других валют.
  • Ставки ФРС: Три снижения ставки в 2025 году и ожидания дальнейшего смягчения в 2026-м играют на руку металлам, которые не приносят процентного дохода.
  • Фактор Трампа: Агрессивная торговая политика Дональда Трампа и его угрозы в отношении независимости ФРС добавляют неопределенности, заставляя рынки страховать риски.

Лучший год с 1979-го

2025 год стал феноменальным для инвесторов в металлы.

  • Золото подорожало примерно на 70%.
  • Серебро выросло более чем на 150%.

Это лучшие годовые показатели для обоих металлов с 1979 года.

Проблема физического дефицита

Эксперты указывают на разрыв между «бумажным» и реальным рынком, особенно в отношении серебра и платины. После исторического шорт-сквиза в октябре мировые запасы серебра истощены. Трейдеры также ожидают результатов расследования Минторговли США, которое может привести к новым тарифам на импорт критических минералов.

Платина же дорожает из-за перебоев с поставками из Южной Африки, что приведет к третьему подряд годовому дефициту металла на мировом рынке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами