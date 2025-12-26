Золото по $4500, серебро по $75: драгоценные металлы устроили историческое ралли в конце года

Рынок драгоценных металлов продолжил бить исторические рекорды. Золото, серебро и платина обновили свои ценовые максимумы, завершая год самым мощным ростом за последние 46 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые вершины

Цены на металлы взлетели до беспрецедентных уровней:

Золото: Спотовая цена выросла на 1,2%, достигнув пика более $4 530 за унцию.

Серебро: Металл растет пятую сессию подряд, поднявшись на 4,6% и преодолев отметку $75 за унцию.

Платина: Впервые с начала ведения статистики в 1987 году цена превысила $2 400 за унцию (рост за месяц составил более 40%).

Что толкает цены вверх

Аналитики выделяют взрывоопасную смесь геополитики и финансовых факторов, которая подогревает ажиотаж:

Геополитическая напряженность: США усилили давление на Венесуэлу (блокада нефтяных танкеров) и нанесли военный удар по «Исламскому государству» в Нигерии. Это заставляет инвесторов бежать в «тихую гавань» — золото.

Слабый доллар: Индекс доллара Bloomberg упал на 0,7% за неделю — это самое большое падение с июня. Слабый доллар делает металлы дешевле для владельцев других валют.

Ставки ФРС: Три снижения ставки в 2025 году и ожидания дальнейшего смягчения в 2026-м играют на руку металлам, которые не приносят процентного дохода.

Фактор Трампа: Агрессивная торговая политика Дональда Трампа и его угрозы в отношении независимости ФРС добавляют неопределенности, заставляя рынки страховать риски.

Лучший год с 1979-го

2025 год стал феноменальным для инвесторов в металлы.

Золото подорожало примерно на 70%.

Серебро выросло более чем на 150%.

Это лучшие годовые показатели для обоих металлов с 1979 года.

Проблема физического дефицита

Эксперты указывают на разрыв между «бумажным» и реальным рынком, особенно в отношении серебра и платины. После исторического шорт-сквиза в октябре мировые запасы серебра истощены. Трейдеры также ожидают результатов расследования Минторговли США, которое может привести к новым тарифам на импорт критических минералов.

Платина же дорожает из-за перебоев с поставками из Южной Африки, что приведет к третьему подряд годовому дефициту металла на мировом рынке.