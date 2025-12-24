В среду, 24 декабря, Украина объявила об успешном осуществлении расчетов по операции по реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантам). Соглашение было поддержано 99,06% инвесторов, что позволило полностью аннулировать старые финансовые инструменты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов: риск выплат до $20 миллиардов устранен
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ключевые параметры сделки
- Объем обмена: ВВП-варранты на сумму свыше $2,63 млрд обменялись на новые государственные облигации.
- Новые инструменты: Выпущены облигации серии C с погашением в 2032 году ($3,49 млрд) и облигации серий B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму $16,90 млн каждой серии.
- Экономия: По оценкам Минфина, реструктуризация позволяет избежать потенциальных выплат в размере от $6 до $20 млрд в течение 2025−2041 годов, которые бы зависели от темпов роста экономики.
В Министерстве отмечают, что эта операция укрепляет долговую устойчивость Украины, отвечает целям программы МВФ и ожиданиям Группы официальных кредиторов Украины (Paris Club).
Напомним
«Минфин» писал, что Украина успешно завершила сложную операцию по реструктуризации государственного долга, окончательно выведя из обращения ВВП-варранты.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии