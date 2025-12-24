Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов: риск выплат до $20 миллиардов устранен

В среду, 24 декабря, Украина объявила об успешном осуществлении расчетов по операции по реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП (ВВП-варрантам). Соглашение было поддержано 99,06% инвесторов, что позволило полностью аннулировать старые финансовые инструменты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.