Клиенты Revolut в Украине получили уведомления о принудительном закрытии счетов: что известно

Британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. Сегодня, 22 декабря 2025 года, пользователи начали получать письма с требованием вывести средства и предупреждением о закрытии аккаунтов. Причиной названы требования украинского законодательства.
Дедлайн — 22 февраля 2026 года
Согласно рассылке компании, у пользователей есть ровно 60 дней на то, чтобы уладить свои финансовые дела. 22 февраля 2026 года счета украинских резидентов будут деактивированы.
Что это означает на практике:
- До указанной даты счетом можно пользоваться в обычном режиме.
- После 22 февраля 2026 года пополнение, переводы и оплата картой станут невозможными.
Доступ к приложению останется ограниченным — только для вывода остатков средств на внешний банковский счет.
Что делать с деньгами и другими активами
Revolut предоставил четкий алгоритм действий для украинцев:
- Вывод средств: Деньги необходимо перевести на счета в других банках до даты закрытия. Если на момент блокировки на счете останутся средства, Revolut автоматически конвертирует их в евро и попытается перевести на указанный вами внешний счет.
- Криптовалюта и металлы: Все позиции необходимо закрыть самостоятельно. Если этого не сделать, система принудительно продаст активы по рыночному курсу на момент закрытия счета, конвертирует в фиатную валюту и перечислит на основной баланс.
- Платные подписки: Если у вас оплаченный план (Plus, Premium, Metal), компания обещает вернуть средства за неиспользованный период.
- Архив: Рекомендуется скачать все выписки, так как после закрытия аккаунта доступ к истории транзакций может быть затруднен.
Почему это произошло: позиция НБУ
Revolut вышел на украинский рынок в феврале 2022 года, упростив открытие счетов для беженцев и внутренних переселенцев. Компания работала в Украине на основании банковской лицензии, полученной в Литве (Revolut Bank UAB), что позволяло оперировать валютой, но не гривной.
Национальный банк Украины (НБУ) неоднократно подчеркивал: для полноценной работы в стране необанк должен получить украинскую банковскую лицензию или открыть официальный филиал.
- В феврале 2025 года НБУ призвал Revolut легализовать статус.
- В апреле 2025 года Revolut приостановил регистрацию новых клиентов из Украины.
Теперь, в декабре 2025 года, компания решила полностью свернуть деятельность для украинских резидентов, так и не договорившись с регулятором.
«Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится», — говорится в официальном письме Revolut.
