українська
22 декабря 2025, 18:35

Клиенты Revolut в Украине получили уведомления о принудительном закрытии счетов: что известно

Британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины. Сегодня, 22 декабря 2025 года, пользователи начали получать письма с требованием вывести средства и предупреждением о закрытии аккаунтов. Причиной названы требования украинского законодательства.

Британский финтех-гигант Revolut официально прекращает обслуживание резидентов Украины.

Дедлайн — 22 февраля 2026 года

Согласно рассылке компании, у пользователей есть ровно 60 дней на то, чтобы уладить свои финансовые дела. 22 февраля 2026 года счета украинских резидентов будут деактивированы.

Что это означает на практике:

  • До указанной даты счетом можно пользоваться в обычном режиме.
  • После 22 февраля 2026 года пополнение, переводы и оплата картой станут невозможными.

Доступ к приложению останется ограниченным — только для вывода остатков средств на внешний банковский счет.

Что делать с деньгами и другими активами

Revolut предоставил четкий алгоритм действий для украинцев:

  • Вывод средств: Деньги необходимо перевести на счета в других банках до даты закрытия. Если на момент блокировки на счете останутся средства, Revolut автоматически конвертирует их в евро и попытается перевести на указанный вами внешний счет.
  • Криптовалюта и металлы: Все позиции необходимо закрыть самостоятельно. Если этого не сделать, система принудительно продаст активы по рыночному курсу на момент закрытия счета, конвертирует в фиатную валюту и перечислит на основной баланс.
  • Платные подписки: Если у вас оплаченный план (Plus, Premium, Metal), компания обещает вернуть средства за неиспользованный период.
  • Архив: Рекомендуется скачать все выписки, так как после закрытия аккаунта доступ к истории транзакций может быть затруднен.

Почему это произошло: позиция НБУ

Revolut вышел на украинский рынок в феврале 2022 года, упростив открытие счетов для беженцев и внутренних переселенцев. Компания работала в Украине на основании банковской лицензии, полученной в Литве (Revolut Bank UAB), что позволяло оперировать валютой, но не гривной.

Национальный банк Украины (НБУ) неоднократно подчеркивал: для полноценной работы в стране необанк должен получить украинскую банковскую лицензию или открыть официальный филиал.

  • В феврале 2025 года НБУ призвал Revolut легализовать статус.
  • В апреле 2025 года Revolut приостановил регистрацию новых клиентов из Украины.

Теперь, в декабре 2025 года, компания решила полностью свернуть деятельность для украинских резидентов, так и не договорившись с регулятором.

«Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится», — говорится в официальном письме Revolut.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+15
Три літри
Три літри
22 декабря 2025, 18:44
#
Обісралися. Ну і фіг з ними.
