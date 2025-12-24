НБУ определил новые курсы валют на четверг: евро снова обновило рекорд

Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 25 декабря. Согласно данным регулятора, курс евро вырос за день на 4 копейки, обновив исторический максимум.

Курс доллара

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,15 грн. Это на 5 копеек больше, чем в среду (42,10).

Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).

Курс евро

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,68 (новый исторический максимум), что на 19 копеек больше, чем в понедельник (49,64).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,7499 (в среду курс был 11,7300).

