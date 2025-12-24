Нацбанк определил новые курсы валют на четверг, 25 декабря. Согласно данным регулятора, курс евро вырос за день на 4 копейки, обновив исторический максимум.
НБУ определил новые курсы валют на четверг: евро снова обновило рекорд
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,15 грн. Это на 5 копеек больше, чем в среду (42,10).
Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 49,68 (новый исторический максимум), что на 19 копеек больше, чем в понедельник (49,64).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,7499 (в среду курс был 11,7300).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии