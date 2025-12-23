Энергетика толкает цены вверх: промышленная инфляция в Украине подскочила на 5,4% за месяц

Государственная служба статистики Украины зафиксировала резкий рост цен в промышленном секторе. В ноябре 2025 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 5,4% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Госстат, 23 декабря.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика цен

Статистика свидетельствует об ускорении промышленной инфляции:

За месяц: Цены выросли на 5,4% (ноябрь к октябрю 2025).

За год: Рост составил 9,9% (ноябрь 2025 по ноябрь 2024).

Главная причина — энергоносители

Ключевым фактором, повлиявшим на общий показатель, стало значительное подорожание в топливно-энергетическом комплексе.

В сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены подскочили сразу на 12,4%. Это существенно превышает средние показатели по промышленности и свидетельствует о том, что именно энергетические затраты становятся основной статьей удорожания себестоимости украинской продукции в преддверии зимы.