Минфин привлек 12,7 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 23 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,74 млрд грн в эквиваленте, что на 8,09 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,65 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,78 млрд грн под 16,35% с погашением 16 декабря 2026 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,35%);

3,39 млрд грн под 17,10% с погашением 4 августа 2027 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);

873,76 млн грн под 17,80% с погашением 15 ноября 2028 года (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).

В иностранной валюте:

115,36 млн евро под 3,25% с погашением 6 мая 2027 года (в прошлый раз средневзвешенный уровень доходности был 3,24%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.