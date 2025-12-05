Главные финансовые новости за неделю, 1−5 декабря.
Главное за неделю: рекордные запасы валюты, 50%-ный налог для банков, ЕЦБ не будет страховать «репарационный кредит»
Исторический рекорд: международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда
По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, достигли $54 748 млн. В ноябре международные резервы выросли на 10,6%. Такая динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
В МВФ назвали ключевые условия для запуска новой программы для Украины
Международный валютный фонд (МВФ) назвал две основные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырехлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд.
Нацбанк получил нового заместителя председателя, который будет отвечать за стабильность гривны и инфляцию
Совет Национального банка Украины принял кадровое решение относительно руководства регулятора. Новым заместителем председателя НБУ, который будет отвечать за важнейшее направление — стабильность гривны и цен, назначен Владимир Лепушинский.
ЕЦБ отказался гарантировать «репарационный кредит» для Украины под залог активов РФ
Амбициозный план Европейского Союза по привлечению крупного кредита для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с серьезным препятствием. Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отклонил предложение выступить финансовым гарантом в этой схеме, сославшись на нарушение базовых договоров ЕС.
Рада приняла 50% налог на прибыль банков в 2026 году
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097, который предусматривает повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.
Рада приняла госбюджет на 2026 год
В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.
Принятый закон определяет ключевые финансовые параметры страны на следующий год:
-
Доходы — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн к 2025 году)
-
Расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн)
-
Потребность во внешней поддержке — 2 трлн 79 млрд грн
Комментарии