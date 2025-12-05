Главное за неделю: рекордные запасы валюты, 50%-ный налог для банков, ЕЦБ не будет страховать «репарационный кредит»

Исторический рекорд: международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, достигли $54 748 млн. В ноябре международные резервы выросли на 10,6%. Такая динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

