В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов. Об этом свидетельствует прямая трансляция пленарного заседания Совета.
Рада приняла госбюджет на 2026 год
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Принятый закон определяет ключевые финансовые параметры страны на следующий год:
- Доходы — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн к 2025 году)
- Расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн)
- Потребность во внешней поддержке — 2 трлн 79 млрд грн
Дефицит бюджета
Согласно правительственному проекту, дефицит бюджета в 2026 году составит около 2,4 трлн. грн., что эквивалентно 18,5% ВВП. Финансирование этого дефицита будет в значительной степени зависеть от международной помощи.
Основные приоритеты Бюджета-2026
- Оборона и безопасность — 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП)
- Ветеранская политика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн)
- Социальная защита — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн)
- Образование — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн)
- Наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн)
- Здравоохранение — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн)
- Поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн)
- Демографические программы — 24,5 млрд грн
- Поддержка экономики — 51,8 млрд грн
- Жилищная политика — 47 млрд грн
- Агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн)
- Трансферты местным бюджетам — 293 млрд грн
- Публичные инвестиции — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн)
Изменения в распределении средств и финансировании
Глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа на своей странице в Facebook обнародовала основные изменения, учтенные в проекте госбюджета до второго чтения.
Ключевые правки, учтенные в проекте Госбюджета, касаются финансовой поддержки местного самоуправления и военных нужд:
- Поддержка местных бюджетов: Местные бюджеты получат дополнительные 4% НДФЛ, увеличивая общую долю до 64%. Эти средства будут целевым образом ориентированы на расчеты за энергоносители и погашение задолженности по разнице в тарифах.
- Исключение субвенции: Для сбалансирования государственного бюджета исключена субвенция на разницу в тарифах, которая ранее предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн.
- Закупка оружия: Дополнительно выделено 1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (средства сняты с программы «военного резерва»).
- Финансирование БЭБ: Бюро экономической безопасности (БЭБ) получит дополнительные 244 млн. грн. за счет средств Резервного фонда.
Повышение зарплат учителям
Сохранена ключевая социальная норма по повышению заработной платы педагогических работников:
- С 1 января 2026 года — повышение на 30%.
- С 1 сентября 2026 года повышение еще на 20%.
Кроме того, предложено добавить 4,8 млрд. грн. на программу престижности труда педагогических работников. Это позволит рассмотреть возможность дальнейшего увеличения зарплат учителей в течение года, сообщила Роксолана Пидласа.
Напомним
«Минфин» писал, что 22 октября 2025 года Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.
Комментарии - 3
Один вопрос, а если подсчитать количество «оппозиционных», «правдивых» каналов, то что получится?
И главный вопрос — может расскажите всем, в какой сумме финансируется «телемарофон» и пожалуйста с указанием «бюджетного кода».
Спасибо за содержательный ответ.