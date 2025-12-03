Multi от Минфин
українська
3 декабря 2025, 16:28

Рада приняла госбюджет на 2026 год

В среду, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в общей сложности поддержали 257 народных депутатов. Об этом свидетельствует прямая трансляция пленарного заседания Совета.

Рада приняла госбюджет на 2026 год

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Принятый закон определяет ключевые финансовые параметры страны на следующий год:

  • Доходы — 2 трлн 917,9 млрд грн (+415,3 млрд грн к 2025 году)
  • Расходы — 4 трлн 837,4 млрд грн (+134,5 млрд грн)
  • Потребность во внешней поддержке — 2 трлн 79 млрд грн

Дефицит бюджета

Согласно правительственному проекту, дефицит бюджета в 2026 году составит около 2,4 трлн. грн., что эквивалентно 18,5% ВВП. Финансирование этого дефицита будет в значительной степени зависеть от международной помощи.

Основные приоритеты Бюджета-2026

  • Оборона и безопасность — 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП)
  • Ветеранская политика — 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн)
  • Социальная защита — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн)
  • Образование — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн)
  • Наука — 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн)
  • Здравоохранение — 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн)
  • Поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн)
  • Демографические программы — 24,5 млрд грн
  • Поддержка экономики — 51,8 млрд грн
  • Жилищная политика — 47 млрд грн
  • Агросектор — 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн)
  • Трансферты местным бюджетам — 293 млрд грн
  • Публичные инвестиции — 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн)

Изменения в распределении средств и финансировании

Глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа на своей странице в Facebook обнародовала основные изменения, учтенные в проекте госбюджета до второго чтения.

Ключевые правки, учтенные в проекте Госбюджета, касаются финансовой поддержки местного самоуправления и военных нужд:

  • Поддержка местных бюджетов: Местные бюджеты получат дополнительные 4% НДФЛ, увеличивая общую долю до 64%. Эти средства будут целевым образом ориентированы на расчеты за энергоносители и погашение задолженности по разнице в тарифах.
  • Исключение субвенции: Для сбалансирования государственного бюджета исключена субвенция на разницу в тарифах, которая ранее предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн.
  • Закупка оружия: Дополнительно выделено 1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (средства сняты с программы «военного резерва»).
  • Финансирование БЭБ: Бюро экономической безопасности (БЭБ) получит дополнительные 244 млн. грн. за счет средств Резервного фонда.

Повышение зарплат учителям

Сохранена ключевая социальная норма по повышению заработной платы педагогических работников:

  • С 1 января 2026 года — повышение на 30%.
  • С 1 сентября 2026 года повышение еще на 20%.

Кроме того, предложено добавить 4,8 млрд. грн. на программу престижности труда педагогических работников. Это позволит рассмотреть возможность дальнейшего увеличения зарплат учителей в течение года, сообщила Роксолана Пидласа.

Напомним

«Минфин» писал, что 22 октября 2025 года Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
+56
Turbo Apricot
Turbo Apricot
3 декабря 2025, 16:36
#
Головне, що передбачено мільярди для фінансування телемарафону. Все інше другорядні показники. Тільки телемарафон — єдине джерело правди!!!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 декабря 2025, 16:54
#
Да не может быть!
Один вопрос, а если подсчитать количество «оппозиционных», «правдивых» каналов, то что получится?
И главный вопрос — может расскажите всем, в какой сумме финансируется «телемарофон» и пожалуйста с указанием «бюджетного кода».
Спасибо за содержательный ответ.
+
0
stariy07
stariy07
3 декабря 2025, 17:42
#
Та ні, ось головне досягнення : Верховна Рада схвалила підвищення депутатських виплат на 120 000 грн — не дарма потужна опозиція порошенка трибуну блокувала!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
