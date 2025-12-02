Multi от Минфин
2 декабря 2025, 11:45

ЕЦБ отказался гарантировать «репарационный кредит» для Украины под залог активов рф

Амбициозный план Европейского Союза по привлечению крупного кредита для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с серьезным препятствием. Европейский центральный банк (ЕЦБ) категорически отклонил предложение выступить финансовым гарантом в этой схеме, сославшись на нарушение базовых договоров ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Амбициозный план Европейского Союза по привлечению крупного кредита для Украины, обеспеченного замороженными российскими активами, столкнулся с серьезным препятствием.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему Франкфурт сказал «нет»

По информации источников, представители Еврокомиссии обратились к ЕЦБ с просьбой подстраховать депозитарий Euroclear. Именно в этом бельгийском финансовом институте хранится львиная доля замороженных активов РФ (около 190 млрд из общих 210 млрд евро).

Суть просьбы заключалась в том, чтобы ЕЦБ стал «кредитором последней инстанции». Это означает, что если бы у Euroclear внезапно возникла острая потребность в наличных средствах (кризис ликвидности) из-за судебных исков или необходимости возврата активов, Центробанк должен был бы предоставить необходимые средства.

Однако ЕЦБ пришел к выводу, что такая схема противоречит его мандату.

«Такое предложение не рассматривается, поскольку оно, очевидно, нарушило бы законодательство ЕС, которое запрещает монетарное финансирование», — заявили источники в банке.

Регулятор пояснил, что покрытие обязательств государств-членов или их институтов фактически является прямым финансированием правительств. Экономисты предупреждают, что такая практика (известная как «монетарное финансирование») подрывает доверие к центральному банку и разгоняет инфляцию, поэтому она строго запрещена договорами Евросоюза.

Страхи Бельгии и поиск плана «Б»

Вопрос гарантий возник не на пустом месте. Еврокомиссия опасалась сценария, при котором страны-члены не смогут оперативно собрать наличные деньги в экстренной ситуации, что создаст хаос на рынках.

Особенно остро этот вопрос стоит для Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее требовал от партнеров по ЕС предоставить юридически обязывающие гарантии. Брюссель опасается, что в случае судебных разбирательств или финансовых потрясений вся тяжесть ответственности ляжет на бельгийскую финансовую систему, где базируется Euroclear.

Теперь, получив отказ от ЕЦБ, Еврокомиссия вынуждена искать альтернативные механизмы страхования рисков. Ожидается, что дискуссия о финансировании Украины продолжится на саммите лидеров ЕС, запланированном на 18 декабря.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
bosyak
bosyak
2 декабря 2025, 12:49
#
«представники Єврокомісії» не знають законодавства ЄС про ЄЦБ? І чого це до єцб звертаються представники, а не Єврокомісія? Імітація бурхливої діяльності або вкид «все пропало». Скоріше друге.
+
0
glan
glan
2 декабря 2025, 13:09
#
Прикольно читать такие «новости». Для Украинцев к сожалению неведомо все значение слова «частная собственность». В ментальности украинцев можно легко отнять «нечестно заработанное» и поделить. К сожалению это мышление — наследие совка. Для Европейцев понятие частной собственности священно. Пока рашка сама не отдаст — никто ничего не заберет.
+
+30
Я. ..
Я. ..
2 декабря 2025, 14:04
#
А «скарби» нацистської Германії хто здавав особисто, Гітлер? Чи може війська сс або вермахту?))

Коли дуже сильно треба, то все легко робиться, просто оркостан великий гравець світовий, котрий має нафту і газ, котрі всім потрібно, а ще має ядерну зброю, то їх і драконити так бояться.

І взагалі особливо смішно читати, як особа котра не розбирається в понятті «репараційного кредиту» не розуміє, що кошти мордору ніхто не збирався відбирати, просто під ці кошти мали видати кредит, а оркостан отримав би назад кошти, якби погодився виплачувати репарації по закінченню війни :)
+
0
BatonUA
BatonUA
2 декабря 2025, 13:21
#
Нехай запитають у НБУ. Там «генії працюють», підіймають і опускають долар на 10коп, поки є запас.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
2 декабря 2025, 14:49
#
А хтось чекав іншого?
Хоча так, було тут пару наївних «дєятєлєй»:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Kharakternyk, MAYBAH и 15 незарегистрированных посетителей.
