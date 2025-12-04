Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
4 декабря 2025, 14:22 Читати українською

Исторический рекорд: Международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54 748 млн. Это самый высокий показатель за всю историю независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

Международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В ноябре международные резервы выросли на 10,6%. Такая динамика обусловлена самыми большими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

«Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — отметил регулятор.

Факторы роста

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в ноябре поступило $8 147,7 млн., в том числе:

  • $6 889,7 млн — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility;
  • $810,4 млн — через счета Всемирного банка;
  • $332,1 млн — от размещения ОВГЗ;
  • $115,5 млн — от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $493,0 млн, в том числе:

  • $370,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
  • $65,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
  • $30,3 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
  • $18 млн — обслуживание долга перед Всемирным банком;
  • $9,2 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $282,6 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 728,3 млн и выкупил в резервы $1,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 727 млн, что на 3,9% меньше, чем в октябре.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В ноябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $581,7 млн.

Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины достигли рекордных $49,5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
