Исторический рекорд: Международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54 748 млн. Это самый высокий показатель за всю историю независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ .

В ноябре международные резервы выросли на 10,6%. Такая динамика обусловлена самыми большими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

«Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — отметил регулятор.

Факторы роста

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в ноябре поступило $8 147,7 млн., в том числе:

$6 889,7 млн — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility;

$810,4 млн — через счета Всемирного банка;

$332,1 млн — от размещения ОВГЗ;

$115,5 млн — от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $493,0 млн, в том числе:

$370,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;

$65,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

$30,3 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

$18 млн — обслуживание долга перед Всемирным банком;

$9,2 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $282,6 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 728,3 млн и выкупил в резервы $1,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 727 млн, что на 3,9% меньше, чем в октябре.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В ноябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $581,7 млн.

Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины достигли рекордных $49,5 млрд.