По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54 748 млн. Это самый высокий показатель за всю историю независимости Украины, сообщает пресс-служба НБУ.
Исторический рекорд: Международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда
В ноябре международные резервы выросли на 10,6%. Такая динамика обусловлена самыми большими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
«Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка», — отметил регулятор.
Факторы роста
В целом динамику резервов определял ряд факторов.
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в ноябре поступило $8 147,7 млн., в том числе:
- $6 889,7 млн — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) и инструмента Ukraine Facility;
- $810,4 млн — через счета Всемирного банка;
- $332,1 млн — от размещения ОВГЗ;
- $115,5 млн — от Банка развития Совета Европы.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $493,0 млн, в том числе:
- $370,2 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
- $65,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
- $30,3 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- $18 млн — обслуживание долга перед Всемирным банком;
- $9,2 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $282,6 млн.
Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 728,3 млн и выкупил в резервы $1,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 727 млн, что на 3,9% меньше, чем в октябре.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В ноябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $581,7 млн.
Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца грядущего импорта.
