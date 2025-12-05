В МВФ назвали ключевые условия для запуска новой программы для Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2025, 16:02 Читати українською

В МВФ назвали ключевые условия для запуска новой программы для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырёхлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд. Об этом сказала в комментарии Укринформу директор Департамента по вопросам партий.

Международный валютный фонд (МВФ) назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырёхлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По ее словам, в настоящее время дата заседания Совета по Украине не определена.

«Об этом можно будет говорить только тогда, когда украинские власти выполнят все предыдущие действия и гарантии финансирования», — отметила Козак.

1. Выполнение предварительных действий

Среди ключевых предпосылок, которые Украина должна выполнить, входят:

  • Бюджет: Принятие государственного бюджета на 2026 год.
  • Налоговая база: Расширение налоговой базы, в частности, из-за охвата доходов от онлайн-операций.
  • Таможня: Устранение таможенных «лазеек» для импорта потребительских товаров и отмена льгот по регистрации плательщиков НДС.
  • Теневая экономика: Проведение контрмер против неформальной экономики, включая усиление конкуренции в сфере государственных закупок и устранение пробелов в Трудовом кодексе.

2. Обеспечение финансовых гарантий

Что касается гарантий финансирования, то Козак подчеркнула необходимость обеспечить их достаточные объемы и получить соответствующие гарантии от международных доноров.

МВФ также внимательно следит за предложением Украины о реструктуризации ВВП-варрантов. Любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и финансовых гарантий, необходимых для программы.

Читайте также: МВФ изучает реструктуризацию ВВП-варрантов Украины

Киев заверил Фонд в приверженности реформам, охватывающим борьбу с коррупцией, мобилизацию внутренних доходов, а также действия НБУ по снижению инфляции и обеспечению большей гибкости обменного курса.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина и МВФ договорились на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,2 млрд на 4 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами