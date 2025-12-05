В МВФ назвали ключевые условия для запуска новой программы для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырёхлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд. Об этом сказала в комментарии Укринформу директор Департамента по вопросам партий.

По ее словам, в настоящее время дата заседания Совета по Украине не определена.

«Об этом можно будет говорить только тогда, когда украинские власти выполнят все предыдущие действия и гарантии финансирования», — отметила Козак.

1. Выполнение предварительных действий

Среди ключевых предпосылок, которые Украина должна выполнить, входят:

Бюджет: Принятие государственного бюджета на 2026 год.

Налоговая база: Расширение налоговой базы, в частности, из-за охвата доходов от онлайн-операций.

Таможня: Устранение таможенных «лазеек» для импорта потребительских товаров и отмена льгот по регистрации плательщиков НДС.

Теневая экономика: Проведение контрмер против неформальной экономики, включая усиление конкуренции в сфере государственных закупок и устранение пробелов в Трудовом кодексе.

2. Обеспечение финансовых гарантий

Что касается гарантий финансирования, то Козак подчеркнула необходимость обеспечить их достаточные объемы и получить соответствующие гарантии от международных доноров.

МВФ также внимательно следит за предложением Украины о реструктуризации ВВП-варрантов. Любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и финансовых гарантий, необходимых для программы.

Киев заверил Фонд в приверженности реформам, охватывающим борьбу с коррупцией, мобилизацию внутренних доходов, а также действия НБУ по снижению инфляции и обеспечению большей гибкости обменного курса.

