Международный валютный фонд (МВФ) назвал две главные предпосылки, которые украинские власти должны выполнить, прежде чем Исполнительный совет Фонда сможет рассмотреть и утвердить новую четырёхлетнюю Программу расширенного финансирования (EFF) с потенциальным доступом к $8,2 млрд. Об этом сказала в комментарии Укринформу директор Департамента по вопросам партий.
В МВФ назвали ключевые условия для запуска новой программы для Украины
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
По ее словам, в настоящее время дата заседания Совета по Украине не определена.
«Об этом можно будет говорить только тогда, когда украинские власти выполнят все предыдущие действия и гарантии финансирования», — отметила Козак.
1. Выполнение предварительных действий
Среди ключевых предпосылок, которые Украина должна выполнить, входят:
- Бюджет: Принятие государственного бюджета на 2026 год.
- Налоговая база: Расширение налоговой базы, в частности, из-за охвата доходов от онлайн-операций.
- Таможня: Устранение таможенных «лазеек» для импорта потребительских товаров и отмена льгот по регистрации плательщиков НДС.
- Теневая экономика: Проведение контрмер против неформальной экономики, включая усиление конкуренции в сфере государственных закупок и устранение пробелов в Трудовом кодексе.
2. Обеспечение финансовых гарантий
Что касается гарантий финансирования, то Козак подчеркнула необходимость обеспечить их достаточные объемы и получить соответствующие гарантии от международных доноров.
МВФ также внимательно следит за предложением Украины о реструктуризации ВВП-варрантов. Любое соглашение о реструктуризации долга будет оцениваться в контексте обеспечения устойчивости долга и финансовых гарантий, необходимых для программы.
Читайте также: МВФ изучает реструктуризацию ВВП-варрантов Украины
Киев заверил Фонд в приверженности реформам, охватывающим борьбу с коррупцией, мобилизацию внутренних доходов, а также действия НБУ по снижению инфляции и обеспечению большей гибкости обменного курса.
Напомним
«Минфин» писал, что Украина и МВФ договорились на уровне персонала о новой программе поддержки на $8,2 млрд на 4 года.
Комментарии