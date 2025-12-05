Multi от Минфин
5 декабря 2025, 17:21 Читати українською

У главы НБУ появился новый зам, который будет отвечать за стабильность гривны и инфляцию

Совет Национального банка Украины принял кадровое решение относительно руководства регулятора. Новым заместителем председателя НБУ, который будет отвечать за важнейшее направление — стабильность гривны и цен, назначен Владимир Лепушинский. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 5 декабря.

Совет Национального банка Украины принял кадровое решение относительно руководства регулятора.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Зона ответственности и старт работы

Владимир Лепушинский официально приступит к исполнению своих обязанностей с 8 декабря 2025 года. На новой должности он возглавит вертикаль «Монетарная стабильность».

Это ключевой блок в структуре центробанка, который отвечает за разработку и реализацию политики, направленной на поддержание низкой инфляции и стабильности национальной валюты. Именно это направление формирует предложения по учетной ставке, от которой зависят проценты по кредитам и депозитам в стране.

Архитектор инфляционного таргетирования

Кандидатуру Лепушинского подал глава НБУ Андрей Пышный. Главный банкир страны подчеркнул, что новый заместитель является не просто менеджером, а одним из создателей современной монетарной политики Украины.

По словам главы Нацбанка, профессиональный опыт Лепушинского поможет регулятору удерживать инфляцию под контролем и обеспечивать условия для экономического роста.

Карьерный путь: от экономиста до топ-менеджера

Владимир Лепушинский является классическим примером карьерного роста внутри учреждения. Он работает в Национальном банке более 20 лет — с октября 2004 года.

Начинал как экономист, занимавшийся прогнозированием рынка.

С 2015 по 2019 год занимал должность заместителя директора Департамента монетарной политики.

Последние шесть лет (с декабря 2019-го) возглавлял этот департамент, руководя процессом создания макроэкономических прогнозов.

Лепушинский имеет ученую степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию по результативности денежно-кредитной политики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
