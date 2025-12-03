Multi от Минфин
3 декабря 2025, 17:49

Рада приняла 50% налог на прибыль банков в 2026 году

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097, предусматривающий повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год. Решение поддержали 272 народных депутата. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Рада приняла 50% налог на прибыль банков в 2026 году
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Этот шаг означает, что ставка налога для банков вырастет с текущей базовой ставки от 25% до 50%.

Фискальные ожидания

Повышенная ставка налога будет взиматься каждый квартал в течение всего 2026 года, а также распространится на первый квартал 2027 года.

Ожидается, что такое решение обеспечит значительные поступления в государственный бюджет:

  • В 2026 году: около 15−23 млрд грн.
  • В 2027 году около 5 млрд грн.

История вопроса

Ставку налога на прибыль банков в размере 50% впервые ввели в 2023 году как временную, единовременную меру. Первоначально планировалось, что с 2024 года она снова вернется к стандартным 25%, однако депутаты решили оставить повышенную ставку на уровне 50%. Уже в 2025 году налог все же снизили до 25%.

В сентябре 2024 года глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что налогообложение банков на 50% может нанести больше вреда, чем пользы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
