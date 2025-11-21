Главное за неделю: новые переговоры с МВФ, падение биткоина, ИИ в Украине

Украина и МВФ начали официальные переговоры о новой кредитной программе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 17 ноября, начала официальные дискуссии с представителями власти Украины о начале новой программы расширенного финансирования (EFF). Украина стремится заменить действующую программу, поскольку ее средства почти исчерпаны, а сама программа была ориентирована на послевоенное восстановление, в то время как война продолжается.

Легализацию криптовалюты в Украине откладывают: Гетманцев назвал ориентировочный срок