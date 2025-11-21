Главные финансовые новости за неделю, 17−21 ноября.
Главное за неделю: новые переговоры с МВФ, падение биткоина, ИИ в Украине
Украина и МВФ начали официальные переговоры о новой кредитной программе
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 17 ноября, начала официальные дискуссии с представителями власти Украины о начале новой программы расширенного финансирования (EFF). Украина стремится заменить действующую программу, поскольку ее средства почти исчерпаны, а сама программа была ориентирована на послевоенное восстановление, в то время как война продолжается.
Легализацию криптовалюты в Украине откладывают: Гетманцев назвал ориентировочный срок
Исторический рекорд: акции Google пробили $300 на фоне запуска Gemini 3 и инвестиций Уоррена Баффета
Биткойн упал до $80 тысяч: с крипторынка в ноябре вывели почти $1 трлн
Минцифры начало сотрудничество с NVIDIA для развития суверенного ИИ в Украине
НБУ опроверг фейк о «новой банкноте 5000 гривен»
НАБУ предлагает ввести строгий учет ввоза наличной валюты
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициирует создание новой системы контроля за импортом наличной иностранной валюты в Украину. Это связано с расследованием громкого дела «Мидас», в котором детективы изъяли крупную сумму долларов в оригинальной упаковке Федеральной резервной системы (ФРС) США, но не смогли установить их происхождение.
