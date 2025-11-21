Multi от Минфин
українська
21 ноября 2025, 17:15

Биткойн упал до $80 тысяч: с крипторынка в ноябре вывели почти $1 трлн

Рынок криптовалют переживает один из самых мощных ударов за последние месяцы. Только за один час утренних торгов в пятницу были принудительно закрыты позиции трейдеров на сумму почти 1 миллиард долларов. Причиной стал резкий обвал биткоина до 80 000 долларов, что потянуло за собой вниз весь рынок, капитализация которого впервые за семь месяцев опустилась ниже отметки в 3 триллиона долларов. В ноябре с рынка было выведено почти $1 трлн. Об этом сообщает издание Decrypt 21 ноября.

Рынок криптовалют переживает один из самых мощных ударов за последние месяцы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Природа падения: кредитное плечо подвело

Аналитики подчеркивают специфическую природу этого обвала. В отличие от событий 10 октября, когда рынок падал из-за реальной продажи активов (спотовые продажи), нынешний крах вызван исключительно кредитным плечом (leverage).

По данным платформы Velo, открытый интерес (общее количество активных позиций) в биткойне за последние 48 часов сократился на 8 500 BTC. В денежном эквиваленте это означает исчезновение позиций на сумму около 700 миллионов долларов.

В целом за сутки объем ликвидаций на рынке достиг более 2 миллиардов долларов. Большинство активов демонстрируют двузначное падение в процентах.

Истории «китов»: миллионы превратились в убытки

Падение рынка ударило не только по мелким игрокам, но и по крупным инвесторам («китам»). Один из известных трейдеров зафиксировал падение прибыли на 93%: с $63 млн (по состоянию на 10 ноября) его состояние сократилось до $4 млн, а нереализованные убытки по длинным позициям достигли $37 млн.

Другой известный участник рынка, Джефф Хуанг (известный как «Machi Big Brother»), также потерпел фиаско: его доходы, которые в сентябре составляли $44,8 млн, превратились в убыток в размере -$20 млн.

Настроения на рынке остаются подавленными: индекс страха и жадности (Crypto Fear and Greed Index) находится в зоне «Экстремальный страх».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
