українська
17 ноября 2025, 10:45 Читати українською

Украина и МВФ начали официальные переговоры о новой кредитной программе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 17 ноября, начала официальные дискуссии с представителями власти Украины о начале новой программы расширенного финансирования (EFF). Украина стремится заменить действующую программу, поскольку ее средства почти исчерпаны, а сама программа была ориентирована на послевоенное восстановление, в то время как война продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 17 ноября, начала официальные дискуссии с представителями власти Украины о начале новой программы расширенного финансирования (EFF).

Фокус на коррупции и стабильности

В заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Пришли Тофано отмечается, что миссию возглавляет Гэвин Грей.

«Дискуссии будут сосредоточены на целях экономической политики власти, с акцентом как на налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиках с целью обеспечения стабильности… так и на структурных мерах, направленных на усиление управления, борьбу с коррупцией и поддержку экономического роста», — говорится в заявлении.

Почему Украине нужна новая программа

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу, поскольку средства по действующей программе расширенного финансирования на $15,6 миллиарда, принятой в марте 2023 года, почти исчерпаны. Запрос на новую программу премьер-министр Юлия Свириденко направила в МВФ еще 9 сентября.

Как ранее объяснял глава НБУ Андрей Пышный, действующая программа, которая будет действовать до 2027 года, в значительной степени фокусируется на послевоенном восстановлении, но поскольку война продолжается, Украине нужно новое соглашение, адаптированное к реалиям «военного бюджета».

По данным из исходного текста, за два года действующей программы Украина прошла восемь успешных пересмотров и получила девять траншей. Предварительный ожидаемый размер новой программы МВФ оценивают в $8 миллиардов.

Зависимость от российских активов и налоговые споры

Переговоры начинаются на фоне сложной финансовой ситуации и определенных разногласий между Киевом и Фондом. Как сообщал Bloomberg, МВФ обеспокоен рядом украинских бюджетных инициатив, в частности налоговыми льготами для ФЛП и промышленности, которые могут сократить доходы бюджета.

Кроме того, по данным Politico, продолжение финансирования от МВФ может зависеть от решения ЕС о предоставлении Украине «репарационного кредита» на €140 миллиардов, обеспеченного замороженными российскими активами. Фонд должен получить гарантии, что финансовый дефицит Украины в 2026 году будет надежно перекрыт, прежде чем утверждать новую программу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
