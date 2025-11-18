НБУ опроверг фейк о «новой банкноте 5000 гривен»

В соцсетях и отдельных медиа распространяется видео с дизайном новой украинской банкноты номиналом 5000 гривен. Национальный банк Украины официально отрицает эту информацию.

Что говорит НБУ

Регулятор объясняет: на видео изображен не проект новой купюры, а презентационное изделие «Пантелеймон Кулиш», созданное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора НБУ.

Это изделие:

является печатной продукцией СМП НБУ;

не содержит номинала и названия денежной единицы «гривна»;

не является банкнотой и не может быть введена в обращение;

выпускалась только в сувенирных буклетах для рекламных целей;

содержит четкие надписи: «Презентационная» и «Не может использоваться как средство платежа».

Такие демонстрационные изделия применяют в маркетинговых целях и многие другие производители банкнот и центральных банков мира.

В НБУ также подчеркнули: дизайн банкноты номиналом 5000 гривен не разрабатывается. Если в будущем решение об обновлении номинального ряда будет изменено, НБУ официально уведомит об этом общественность.

В Нацбанке призывают доверять только проверенным источникам информации.