В соцсетях и отдельных медиа распространяется видео с дизайном новой украинской банкноты номиналом 5000 гривен. Национальный банк Украины официально отрицает эту информацию.
НБУ опроверг фейк о «новой банкноте 5000 гривен»
Что говорит НБУ
Регулятор объясняет: на видео изображен не проект новой купюры, а презентационное изделие «Пантелеймон Кулиш», созданное еще в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора НБУ.
Это изделие:
- является печатной продукцией СМП НБУ;
- не содержит номинала и названия денежной единицы «гривна»;
- не является банкнотой и не может быть введена в обращение;
- выпускалась только в сувенирных буклетах для рекламных целей;
- содержит четкие надписи: «Презентационная» и «Не может использоваться как средство платежа».
Такие демонстрационные изделия применяют в маркетинговых целях и многие другие производители банкнот и центральных банков мира.
В НБУ также подчеркнули: дизайн банкноты номиналом 5000 гривен не разрабатывается. Если в будущем решение об обновлении номинального ряда будет изменено, НБУ официально уведомит об этом общественность.
В Нацбанке призывают доверять только проверенным источникам информации.
Источник: Минфин
