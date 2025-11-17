От «железа» до стартапов: Минцифры начало сотрудничество с NVIDIA для развития суверенного ИИ в Украине

Минцифры вместе с NVIDIA разрабатывают собственную языковую модель Diia AI LLM и ИИ-инфраструктуру в Украине. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Партнерство с NVIDIA

Министерство цифровой трансформации запускает с NVIDIA долгосрочное партнерство, в рамках которого оно хочет построить собственную инфраструктуру искусственного интеллекта для государственных сервисов, обороны и развития локальных продуктов. Речь идет не об отдельном сервисе, а о целой экосистеме: от «железа» и датацентров до кадров и стартапов.

По данным Минцифры, новая инициатива опирается на технологии и экспертизу NVIDIA и поможет Украине создать устойчивую национальную ИИ-платформу, которая будет работать на украинских данных и внутри страны.

В министерстве подчеркивают, что в условиях войны это вопрос не только удобства сервисов, но и безопасности и контроля над чувствительной информацией.

Первый проект

Первым общим проектом станет Diia AI LLM. Это большая языковая модель, которую будут учить на украинском законодательстве, публичных услугах и типовых запросах граждан.

На этой модели должны работать все ИИ-решения в экосистеме Дия: уже представлен ассистент на портале, будущий помощник в мобильном приложении и внутренние инструменты для органов власти. Идея «суверенного ИИ» здесь означает, что государство владеет инфраструктурой и моделями и не зависит от зарубежных облак, где могут храниться данные миллионов украинцев.

NVIDIA предоставит доступ к своему специализированному программному стеку для разработки ИИ-продуктов, а также к ускоренной вычислительной инфраструктуре, на которой будут учиться модели.

Команда компании будет консультировать украинских инженеров, помогать оптимизировать затраты на обучение и развертывание моделей, проводить воркшопы и ревью архитектуры решений. Это должно ускорить запуск новых сервисов и уменьшить риски «ошибок в первый раз», когда государство впервые заходит в столь масштабные ИИ-проекты.

Отдельно NVIDIA и Минцифры будут также сотрудничать в подготовке кадров и образовании. Речь не только о разработчиках, но и о специалистах в госсекторе, которые смогут интегрировать ИИ в повседневные процессы: от обработки обращений до анализа больших массивов данных для принятия решений. Также партнерство предусматривает совместные R&D-проекты и поддержку украинских стартапов, работающих с искусственным интеллектом.

Новое соглашение продолжает курс на создание AI Factory — «фабрики искусственного интеллекта», которую Минцифры строит как национальную площадку для критических государственных ИИ-сервисов на базе ускоренных вычислений NVIDIA.