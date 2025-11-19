Multi от Минфин
19 ноября 2025, 17:19

Исторический рекорд: акции Google пробили $300 на фоне запуска Gemini 3 и инвестиций Уоррена Баффета

Материнская компания Google — Alphabet — установила новый исторический максимум на фондовом рынке. Стоимость акций технологического гиганта (тикер GOOGL) впервые в истории превысила психологическую отметку в 300 долларов за штуку, подскочив более чем на 5% в начале торгов в среду, 19 ноября. Такой стремительный рост стал реакцией рынка на двойной позитив: презентацию новой модели искусственного интеллекта Gemini 3 и новости о масштабных инвестициях от конгломерата Berkshire Hathaway.

Реванш в гонке искусственного интеллекта

Главным катализатором роста стала официальная презентация Gemini 3. В Google новую серию моделей называют «самой умной» и, что наиболее важно для пользователей и бизнеса, самой точной системой искусственного интеллекта, которую когда-либо создавала компания.

Для Google этот релиз является не просто обновлением продукта, а стратегическим шансом перехватить лидерство. Аналитики рассматривают запуск Gemini 3 как попытку воспользоваться слабостью главного конкурента — OpenAI. После проблемного запуска их последней модели GPT-5, которая вызвала неоднозначную реакцию сообщества, Google имеет реальную возможность выйти на передовые позиции в сфере потребительского ИИ, предложив более стабильный и надежный продукт.

Google stock

Динамика цены Alphabet на часовом графике / Источник: TradingView

Фактор Баффета: «Оракул из Омахи» делает ставку на поисковик

Дополнительным топливом для ралли акций стала информация, обнародованная накануне в отчетности формы 13 °F. Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, которым руководит легендарный инвестор Уоррен Баффет, в третьем квартале приобрел 17,9 млн акций Alphabet Inc.

Это первая инвестиция Баффета в Google такого масштаба. Для рынка действия «Оракула из Омахи» (так называют Баффета) являются сигналом высочайшего доверия. Его философия основана на покупке надежных компаний с сильным бизнесом, которые недооценены рынком или имеют неоспоримые преимущества. Вхождение Berkshire Hathaway в капитал Alphabet подтверждает, что даже консервативные инвесторы верят в долгосрочную устойчивость бизнес-модели Google, несмотря на высокую конкуренцию со стороны ИИ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
