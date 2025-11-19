Multi от Минфин
19 ноября 2025, 12:46

Легализацию криптовалюты в Украине откладывают: Гетманцев назвал ориентировочный срок

Верховная Рада не успеет до конца текущего года принять закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию и налогообложение доходов от криптовалюты. Голосование по ключевому документу теперь ожидается в начале 2026 года. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во время выступления на GET Business Festival 2025, сообщает портал «Коментарі».

Легализацию криптовалюты в Украине откладывают
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Я думал, что мы завершим это до конца этого года, но не выходит. Там немного сложный документ, поэтому затянем», — объяснил народный депутат.

Сложности документа

Напомним, что Верховная Рада еще 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 102325-д, регулирующий легализацию и налогообложение криптоактивов. Пока документ готовят ко второму чтению.

Одной из главных причин задержки есть отсутствие четкого определения регулятора рынка в принятом за основу документе. Парламентарии должны окончательно решить, кто будет выступать главным регулятором рынка криптоактивов в Украине: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Гетманцев заявлял, что легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн ежегодно.

Как будет работать налогообложение

Гетманцев объяснил, что налогообложение криптоактивов будет аналогично налогообложению ценных бумаг. Налог будет взиматься с прибыли, то есть с разницы между расходами на приобретение актива и доходом от его продажи. Если же операция приведет к убыткам, то их можно будет перенести на следующие налоговые периоды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Klimo
Klimo
19 ноября 2025, 14:52
Еще не успели все решить для себя)
