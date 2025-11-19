Легализацию криптовалюты в Украине откладывают: Гетманцев назвал ориентировочный срок

Верховная Рада не успеет до конца текущего года принять закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию и налогообложение доходов от криптовалюты. Голосование по ключевому документу теперь ожидается в начале 2026 года. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во время выступления на GET Business Festival 2025, сообщает портал «Коментарі».

«Я думал, что мы завершим это до конца этого года, но не выходит. Там немного сложный документ, поэтому затянем», — объяснил народный депутат.

Сложности документа

Напомним, что Верховная Рада еще 3 сентября приняла в первом чтении законопроект № 102325-д, регулирующий легализацию и налогообложение криптоактивов. Пока документ готовят ко второму чтению.

Одной из главных причин задержки есть отсутствие четкого определения регулятора рынка в принятом за основу документе. Парламентарии должны окончательно решить, кто будет выступать главным регулятором рынка криптоактивов в Украине: Национальный банк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Гетманцев заявлял, что легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн ежегодно.

Как будет работать налогообложение

Гетманцев объяснил, что налогообложение криптоактивов будет аналогично налогообложению ценных бумаг. Налог будет взиматься с прибыли, то есть с разницы между расходами на приобретение актива и доходом от его продажи. Если же операция приведет к убыткам, то их можно будет перенести на следующие налоговые периоды.