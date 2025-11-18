НАБУ предлагает ввести строгий учет ввоза наличной валюты

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициирует создание новой системы контроля за импортом наличной иностранной валюты в Украину. Это связано с расследованием громкого дела «Мидас», в котором детективы изъяли крупную сумму долларов в оригинальной упаковке Федеральной резервной системы (ФРС) США, но не смогли установить их происхождение. Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов 18 ноября во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности, передает «Интерфакс-Украина».

Доллары из «ниоткуда»

По словам Абакумова, это уже второй случай в практике бюро, когда фигуранты дела оперируют крупными суммами наличных в банковских упаковках ФРС США, однако отследить их путь в Украину невозможно.

«Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И второй раз мы, пожалуй, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину», — отметил детектив.

В деле «Мидас» речь идет об обнаруженных около $4 миллионов так называемых «белых» долларов (старого образца). Несмотря на наличие оригинальной упаковки, правоохранители не могут определить, какой именно банк ввез эти деньги, поскольку в Украине отсутствует единый реестр учета серийных номеров пачек или штрих-кодов.

Предложение НАБУ и реакция Нацбанка

Абакумов предложил Верховной Раде и Национальному банку (НБУ) ввести специальную форму учета, которая бы фиксировала ввоз таких сумм наличных и их конечных покупателей. «Это будет большим вкладом в недопущение таких ситуаций», — подчеркнул он.

Председатель ВСК, народный депутат Ярослав Железняк, подтвердил готовность парламента рассмотреть эту инициативу. Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник также поблагодарил за предложение и пообещал его изучить.

Как сейчас завозят валюту

Представитель Нацбанка пояснил, что в настоящее время импортом наличных долларов и евро в Украину занимаются 8 банков. Часть валюты они используют для собственных нужд, остальную — продают другим банкам и финансовым учреждениям.

«В Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-то отдельный миллион без наличия системы регистрации невозможно», — констатировал Олийнык.

Он добавил, что НБУ уже начал собирать информацию по системе для обобщения данных о том, как банки торгуют валютой между собой, но из-за огромных объемов операций отследить конкретную партию наличных крайне сложно.