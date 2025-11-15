15 ноября в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». В ее пределах с сегодняшнего дня можно подавать заявку в помощь 1 000 грн. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.
С сегодняшнего дня в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». Как подать заявку
Как сделать заявку
Это можно сделать двумя способами:
- онлайн через приложение «Дия»
- в отделении Укрпочты
Программа «Зимняя поддержка 2025» будет иметь схожий механизм с прошлым годом, но с небольшими изменениями:
1. Для пенсионеров и получателей соцвыплат (автоматически)
Около 2 миллионов граждан, уже получающих пенсии или любые виды социальных выплат через Укрпочту, получат 1 000 гривен автоматически в день своей регулярной выплаты.
2. Для всех других граждан (по заявке)
Граждане, которые не могут воспользоваться приложением «Дия» (в частности, люди с инвалидностью, те, кто не имеет смартфона или находятся в зонах без связи), могут подать заявку на выплату через Укрпочту.
Сроки подачи: с 18 ноября по 24 декабря 2025 года включительно.
Какие документы необходимо иметь
Необходимые документы для оформления заявки:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код (РНОКПП).
- Для детей Заявку подают родители (отдельно на каждого ребенка) с предоставлением свидетельства о рождении.
- Для опекунов: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение.
Как можно потратить «Зимнюю поддержку 2025 года»
Полученные средства (независимо от того, оформлены они через Дию или отделение Укрпочты) можно потратить непосредственно в отделениях Укрпочты:
- Оплатить коммунальные услуги.
- Подписаться на прессу (газеты, журналы).
- Оплатить почтовые услуги (посылки, марки).
- Заказать лекарство украинского производства.
- Купить товары украинского производства.
- Сделать донат на ВСУ.
Укрпочта также заверила, что программа поддержки не отразится на качестве сервиса, поскольку в больших отделениях работают отдельные экспресс-окна для отправок и посылок.
Напомним
1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.
Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:
- Финансовая поддержка,
- Транспортная инициатива «УЗ-3000»,
- Медицинские чекапы.
В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.
«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.
