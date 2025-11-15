С сегодняшнего дня в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». Как подать заявку

15 ноября в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». В ее пределах с сегодняшнего дня можно подавать заявку в помощь 1 000 грн. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как сделать заявку

Это можно сделать двумя способами:

онлайн через приложение «Дия»

в отделении Укрпочты

Программа «Зимняя поддержка 2025» будет иметь схожий механизм с прошлым годом, но с небольшими изменениями:

1. Для пенсионеров и получателей соцвыплат (автоматически)

Около 2 миллионов граждан, уже получающих пенсии или любые виды социальных выплат через Укрпочту, получат 1 000 гривен автоматически в день своей регулярной выплаты.

2. Для всех других граждан (по заявке)

Граждане, которые не могут воспользоваться приложением «Дия» (в частности, люди с инвалидностью, те, кто не имеет смартфона или находятся в зонах без связи), могут подать заявку на выплату через Укрпочту.

Сроки подачи: с 18 ноября по 24 декабря 2025 года включительно.

Какие документы необходимо иметь

Необходимые документы для оформления заявки:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код (РНОКПП).

Для детей Заявку подают родители (отдельно на каждого ребенка) с предоставлением свидетельства о рождении.

Для опекунов: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий его назначение.

Как можно потратить «Зимнюю поддержку 2025 года»

Полученные средства (независимо от того, оформлены они через Дию или отделение Укрпочты) можно потратить непосредственно в отделениях Укрпочты:

Оплатить коммунальные услуги.

Подписаться на прессу (газеты, журналы).

Оплатить почтовые услуги (посылки, марки).

Заказать лекарство украинского производства.

Купить товары украинского производства.

Сделать донат на ВСУ.

Укрпочта также заверила, что программа поддержки не отразится на качестве сервиса, поскольку в больших отделениях работают отдельные экспресс-окна для отправок и посылок.

Читать также: До 6 500 гривен помощи: Правительство раскрыло детали «Зимней поддержки»

Напомним

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.