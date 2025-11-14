Multi от Минфин
14 ноября 2025, 20:00

Главное за неделю: конец шатдауна, последнее письмо Баффета, инфляция

Главные финансовые новости недели, 10−14 ноября.

Главные финансовые новости недели, 10−14 ноября.

В США завершился самый длительный в истории шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому длительному в истории страны шатдауну — остановке работы федерального правительства. Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Баффет написал прощальное письмо

Уоррен Баффет 10 ноября опубликовал письмо — последнее в должности гендиректора Berkshire Hathaway. В нем он сообщил, что планирует ускорить передачу состояния в фонды своих детей, но сохранит у себя «значительное количество акций» Berkshire Hathaway до тех пор, пока инвесторы не почувствуют того же доверия к новому гендиректору, которое он имеет. Свое послание Баффет завершил личными советами, которые назвал заключительными мыслями.

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9%

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024 года — 10,9%. Базовая инфляция в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,6%, с октябрем 2024 года — 10,2%.

Комитет Гетманцева поддержал 50% налог для банков на 2026 год вопреки позиции Нацбанка

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 14097, который предусматривает временное введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев 12 ноября. Это решение идет вразрез с прежней позицией Совета по финансовой стабильности, в который входит руководство НБУ и Минфина.

Высокий суд Англии постановил: экс-владельцы должны выплатить Приватбанку более $3 млрд

Сегодня, 10 ноября, Высокий суд Англии постановил бывшим владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выплатить Банку более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных издержек после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против Банка.

Конец 20-летней войны: Visa и Mastercard снизят комиссии и позволят магазинам отказываться от премиальных карт

Платежные гиганты Visa и Mastercard приближаются к урегулированию 20-летнего судебного спора с американскими ритейлерами. Новое соглашение предусматривает снижение межбанковских комиссий и, что наиболее важно, предоставит магазинам право отказываться принимать определенные типы кредитных карт, в частности премиальные карты с кэшбэком и бонусами, которые являются самыми дорогостоящими для бизнеса.

