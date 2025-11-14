Главное за неделю: конец шатдауна, последнее письмо Баффета, инфляция

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому длительному в истории страны шатдауну — остановке работы федерального правительства. Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Баффет написал прощальное письмо

Уоррен Баффет 10 ноября опубликовал письмо — последнее в должности гендиректора Berkshire Hathaway. В нем он сообщил, что планирует ускорить передачу состояния в фонды своих детей, но сохранит у себя «значительное количество акций» Berkshire Hathaway до тех пор, пока инвесторы не почувствуют того же доверия к новому гендиректору, которое он имеет. Свое послание Баффет завершил личными советами, которые назвал заключительными мыслями.

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9%