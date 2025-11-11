Multi от Минфин
11 ноября 2025, 10:01

Пять советов Баффета из его прощального письма

Уоррен Баффет 10 ноября опубликовал письмо — последнее на посту гендиректора Berkshire Hathaway. В нем он сообщил, что планирует ускорить передачу состояния в фонды своих детей, но сохранит у себя «значительное количество акций» Berkshire Hathaway до тех пор, пока инвесторы не почувствуют то же доверие к новому гендиректору, которое испытает он. Свое послание Баффет завершил личными советами, которые назвал заключительными мыслями. Об этом пишет Oninvest.

Уоррен Баффет 10 ноября опубликовал письмо — последнее на посту гендиректора Berkshire Hathaway.
Фото: Воррен Баффетт

О себе и своих ошибках

Баффет признался, что с возрастом стал чувствовать себя лучше и спокойнее: «Одно, возможно, самонадеянное наблюдение. Я рад сказать, что чувствую себя лучше во второй половине своей жизни, чем в первой». Он призвал не застревать в прошлом и не бояться исправляться: «Не корите себя за прошлые ошибки — извлеките из них хотя бы небольшой урок и двигайтесь дальше. Никогда не поздно стать лучше».

О Нобеле и возможности все изменить

Баффет пишет, что не стоит ждать внешнего толчка, чтобы пересмотреть свои поступки и начать жить по-другому. Он приводит пример Альфреда Нобеля, который однажды прочитал собственный некролог — газета перепутала его с умершим братом. Он был в ужасе от прочитанного (в некрологе Альфреда Нобеля назвали «торговцем смертью») и понял, что ему нужно измениться. Это побудило его пересмотреть завещание и учредить премии за пользу человечеству — будущую Нобелевскую премию. «Не ждите ошибку в новостях, — говорит Баффет. — Решите, что бы вы хотели, чтобы говорилось в вашем некрологе, и живите жизнью, достойной этого».

О примерах и героях

После рассуждений о собственных ошибках Баффет пишет о том, что учиться можно не только на своих промахах, но и на чужих примерах: «Найдите правильных героев и подражайте им. Можете начать с Тома Мерфи; он был лучшим».

Баффет имеет в виду своего ментора — легендарного медиаменеджера Тома Мерфи, которого прославила сделка, которую описывали фразой «мелкая рыба съедает кита»: в 1985 году его компания Capital Cities приобрела гораздо более крупную ABC. Баффет неоднократно называл Мерфи выдающимся управленцем и примером для подражания.

О доброте и золотом правиле

Баффет подчеркивает, что величие не приходит через богатство, известность или власть. «Когда вы помогаете кому-то одним из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта ничего не стоит, но при этом бесценна».

Он добавил, что независимо от того, религиозны вы или нет, вы вряд ли найдете более совершенный нравственный ориентир, чем Золотое правило: «Я пишу это как человек, который бесчисленные разы был невнимателен и совершил много ошибок, но также очень удачно научился лучше себя вести у некоторых замечательных друзей (хотя до совершенства еще далеко). Помните, что уборщица — такой же человек, как и председатель правления».

О благодарности и переменах

Завершая письмо, Баффет пожелал всем счастливого Дня благодарения: «Не забудьте поблагодарить Америку за максимальное увеличение ваших возможностей». Баффет еще раз напоминает, что способность меняться дана каждому, и добавляет: «Выбирайте своих героев очень осторожно, а затем подражайте им. Вы никогда не будете идеальны, но всегда можете стать лучше».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
