Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9%

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024 — 10,9%. Базовая инфляция в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,6%, с октябрем 2024 — 10,2%. Об этом говорится в данных Госстата.

Что подорожало

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%.

Больше всего (на 11,0% и 10,4%) подорожали яйца и овощи. На 7,1−1,0% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры.

Цены на транспорт выросли на 0,1% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%. В то же время, на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,2%.

Что подешевело

В то же время на 2,6−0,2% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия.

Почему это важно

Темпы роста потребительских цен в стране замедляются. В августе годовая инфляция снизилась до 13,2%, что является несколько лучшим показателем, чем прогнозировал НБУ .

Замедление инфляции обусловлено несколькими ключевыми факторами:

Благодаря поступлению нового урожая существенно замедлился рост цен на сырые продукты, что в свою очередь сдержало цены на обработанные пищевые продукты.

Меры НБУ и улучшение ситуации на рынке труда способствовали снижению базовой инфляции (до 11,4% годовых), включающей услуги и непродовольственные товары.

Также растет предложение рабочей силы, а разрыв между ожиданиями искателей и реальными зарплатами сокращается.

Ожидание НБУ

НБУ ожидает, что инфляция продолжит снижаться. Этому будет способствовать дальнейшее влияние нового урожая, а также меры регулятора для поддержания привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка.