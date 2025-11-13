Multi от Минфин
українська
13 ноября 2025, 9:40 Читати українською

В США завершился самый долгий в истории шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну — приостановке работы федерального правительства.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну — приостановке работы федерального правительства.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКонец шатдаунаДокумент, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Конец шатдауна

Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Рекордный шатдаун стал итогом многонедельного политического противостояния между республиканцами и демократами.

В предыдущие семь лет США удавалось избегать полномасштабных шатдаунов.

Работу правительства приостанавливали лишь частично, поскольку конгрессмены принимали временные бюджетные резолюции (Continuing Resolution, CR), продолжая переговоры по основному финансовому документу. Однако на этот раз все попытки принять такую резолюцию провалились в сенате из-за нехватки голосов: для преодоления процедурных препятствий требовалось 60 голосов, а у республиканцев было лишь 53, один из которых выступал против билля. Демократы до последнего отказывались поддерживать документ без гарантий продлить Obamacare.

Принятие законопроекта стало возможным, когда группа умеренных демократов и один независимый сенатор отклонились от партийной линии. Несмотря на жесткую критику со стороны прогрессивного крыла Демпартии, они заявили, что дальнейшее затягивание кризиса не приведет к лучшему результату. В итоге закон был поддержан 60 сенаторами. 12 ноября его утвердила палата представителей, а затем подписал Трамп.

Помимо временного финансирования в документе закреплены три пакета годовых ассигнований — для военного строительства, нужд законодательной власти и Министерства сельского хозяйства.

Закон также гарантирует восстановление в должности госслужащих, получивших уведомления об увольнении, и выплату задолженности по зарплатам. Однако ключевой вопрос, спровоцировавший политический кризис, по-прежнему не решен: сенаторы-республиканцы лишь пообещали, но не гарантировали, что проведут отдельное голосование насчет продления субсидий Obamacare.

В течение следующих двух с половиной месяцев конгрессменам предстоят переговоры о принятии полноценного федерального бюджета.

Почему это важно

Завершение шатдауна позволит правительству приступить к ликвидации его последствий.

Почти 700 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, причем часть из них получили уведомления об увольнении. Военнослужащие Нацгвардии, полицейские, авиадиспетчеры и сотрудники транспортных служб были вынуждены работать без зарплаты.

На фоне затянувшегося кризиса многие авиадиспетчеры перестали выходить на работу или уволились, что привело к отмене тысяч рейсов по всей стране. Из-за отсутствия финансирования также возникли перебои в реализации программы продовольственной помощи SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), которой пользуются почти 42 млн американцев.

После подписания закона о временном бюджете государственные учреждения вернутся к привычной работе, а с госслужащими расплатятся по долгам по зарплате.

Трамп также рекомендовал выплатить бонусы в размере $10 тыс. тем авиадиспетчерам, которые не пропускали работу во время шатдауна.

Кроме того, двухпартийное соглашение гарантирует, что федеральные служащие, получившие уведомления об увольнении, сохранят свои должности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
