Конец 20-летней войны: Visa и Mastercard снизят комиссии и позволят магазинам отказываться от премиальных карт

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2025, 11:15 Читати українською

Конец 20-летней войны: Visa и Mastercard снизят комиссии и позволят магазинам отказываться от премиальных карт

Платежные гиганты Visa и Mastercard приближаются к урегулированию 20-летнего судебного спора с американскими ритейлерами. Новое соглашение предусматривает снижение межбанковских комиссий и, что самое важное, предоставит магазинам право отказываться принимать определенные типы кредитных карт, в частности премиальные карты с кэшбэком и бонусами, которые являются самыми дорогостоящими для бизнеса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Платежные гиганты Visa и Mastercard приближаются к урегулированию 20-летнего судебного спора с американскими ритейлерами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Условия мирового соглашения

Согласно обсуждаемым условиям, Visa и Mastercard согласятся снизить межбанковские комиссии (которые часто составляют от 2% до 2,5% от суммы транзакции) в среднем примерно на 0,1 процентного пункта. Это снижение будет вводиться в течение нескольких лет.

Кроме того, соглашение предусматривает смягчение правил в отношении практики, когда магазины добавляют собственную наценку к чеку, если клиент расплачивается кредитной картой.

Главное изменение

Наиболее революционным изменением для рынка станет отмена правила «принимать все карты». Сейчас, если магазин принимает хотя бы один тип карт Visa, он обязан принимать все карты Visa, включая премиальные карты, которые имеют значительно более высокие комиссии для продавца.

Новое соглашение, по данным WSJ, позволит разделить карты на категории: например, карты с вознаграждениями, карты без вознаграждений и коммерческие карты. Это даст магазинам право самостоятельно решать, какие типы карт принимать.

В результате некоторые магазины могут начать отказывать в приеме карт с кэшбэком и милями, чтобы не платить высокие комиссии. Однако такой шаг несет для них риск потери клиентов и снижения продаж.

История конфликта

Правовой спор между торговцами и платежными системами продолжается еще с 2005 года. Ритейлеры обвиняют Visa, Mastercard и крупные банки-эмитенты в антиконкурентном сговоре с целью удержания комиссий на искусственно завышенном уровне.

Напряжение особенно возросло в последние годы из-за бума популярности премиальных карт. Баллы, мили и кэшбэк, которые получают потребители, в основном финансируются именно за счет комиссий interchange, которые платят магазины. По данным Nilson Report, в 2023 году банки и финансовые учреждения собрали $72 миллиарда в виде этих комиссий.

Предыдущая попытка мирового соглашения в марте 2024 года, которая предусматривала меньшее снижение комиссии (на 0,07 п.п.), была отклонена судом. Ожидается, что новое, улучшенное соглашение может быть объявлено в ближайшее время, но оно также потребует окончательного одобрения суда.

Почему это важно

Это соглашение может кардинально изменить ландшафт платежного рынка и завершить «гонку вооружений» кэшбэков. Десятилетиями банки-эмитенты конкурировали, предлагая клиентам все более щедрые бонусы и мили, перекладывая расходы на эти программы на магазины.

Если магазины получат право отказывать в приеме бонусных карт, это разрушит саму основу этой бизнес-модели. Потребители столкнутся с выбором: либо платить дешевой картой без бонусов, либо искать другой магазин, который примет их премиальную карту. Это может заставить банки пересмотреть свои бонусные программы, снизив их привлекательность, или конкурировать за расположение магазинов, предлагая более низкие комиссии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами