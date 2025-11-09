Конец 20-летней войны: Visa и Mastercard снизят комиссии и позволят магазинам отказываться от премиальных карт

Платежные гиганты Visa и Mastercard приближаются к урегулированию 20-летнего судебного спора с американскими ритейлерами. Новое соглашение предусматривает снижение межбанковских комиссий и, что самое важное, предоставит магазинам право отказываться принимать определенные типы кредитных карт, в частности премиальные карты с кэшбэком и бонусами, которые являются самыми дорогостоящими для бизнеса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Условия мирового соглашения

Согласно обсуждаемым условиям, Visa и Mastercard согласятся снизить межбанковские комиссии (которые часто составляют от 2% до 2,5% от суммы транзакции) в среднем примерно на 0,1 процентного пункта. Это снижение будет вводиться в течение нескольких лет.

Кроме того, соглашение предусматривает смягчение правил в отношении практики, когда магазины добавляют собственную наценку к чеку, если клиент расплачивается кредитной картой.

Главное изменение

Наиболее революционным изменением для рынка станет отмена правила «принимать все карты». Сейчас, если магазин принимает хотя бы один тип карт Visa, он обязан принимать все карты Visa, включая премиальные карты, которые имеют значительно более высокие комиссии для продавца.

Новое соглашение, по данным WSJ, позволит разделить карты на категории: например, карты с вознаграждениями, карты без вознаграждений и коммерческие карты. Это даст магазинам право самостоятельно решать, какие типы карт принимать.

В результате некоторые магазины могут начать отказывать в приеме карт с кэшбэком и милями, чтобы не платить высокие комиссии. Однако такой шаг несет для них риск потери клиентов и снижения продаж.

История конфликта

Правовой спор между торговцами и платежными системами продолжается еще с 2005 года. Ритейлеры обвиняют Visa, Mastercard и крупные банки-эмитенты в антиконкурентном сговоре с целью удержания комиссий на искусственно завышенном уровне.

Напряжение особенно возросло в последние годы из-за бума популярности премиальных карт. Баллы, мили и кэшбэк, которые получают потребители, в основном финансируются именно за счет комиссий interchange, которые платят магазины. По данным Nilson Report, в 2023 году банки и финансовые учреждения собрали $72 миллиарда в виде этих комиссий.

Предыдущая попытка мирового соглашения в марте 2024 года, которая предусматривала меньшее снижение комиссии (на 0,07 п.п.), была отклонена судом. Ожидается, что новое, улучшенное соглашение может быть объявлено в ближайшее время, но оно также потребует окончательного одобрения суда.

Почему это важно

Это соглашение может кардинально изменить ландшафт платежного рынка и завершить «гонку вооружений» кэшбэков. Десятилетиями банки-эмитенты конкурировали, предлагая клиентам все более щедрые бонусы и мили, перекладывая расходы на эти программы на магазины.

Если магазины получат право отказывать в приеме бонусных карт, это разрушит саму основу этой бизнес-модели. Потребители столкнутся с выбором: либо платить дешевой картой без бонусов, либо искать другой магазин, который примет их премиальную карту. Это может заставить банки пересмотреть свои бонусные программы, снизив их привлекательность, или конкурировать за расположение магазинов, предлагая более низкие комиссии.