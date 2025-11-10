Высокий суд Англии постановил: экс-владельцы должны выплатить Приватбанку более $3 млрд

Сегодня, 10 ноября, Высокий суд Англии постановил бывшим владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выплатить Банку более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных издержек после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против Банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Сколько должны оплатить

Основная сумма убытков, которые должны быть уплачены Приватбанку, определена судом в размере $1 761 957 792. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова оплатить проценты в размере $1 190 083 824 и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов Приватбанка4 ($99 575 371).

Предыстория

Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой разрешить апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение до рассмотрения такой апелляции.

Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Таким образом, все вышеуказанные суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025, а в случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, Приватбанк безотлагательно приступит к процессу взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера — Правительства Украины.

Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.