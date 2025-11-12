Multi от Минфин
12 ноября 2025, 13:26 Читати українською

Комитет Гетманцева поддержал 50% налог для банков на 2026 год вопреки позиции Нацбанка

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 14097, который предусматривает временное введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев 12 ноября. Это решение идет вразрез с прежней позицией Совета по финансовой стабильности, в который входит руководство НБУ и Минфина.

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 14097, который предусматривает временное введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть налоговых изменений

Законопроект № 14097, который готовится ко второму чтению, содержит две ключевые нормы, касающиеся банков:

  • Временное повышение ставки налога на прибыль предприятий для банков до 50% (на 2026 год).
  • Запрет банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Позиция Совета финансовой стабильности (НБУ и Минфин)

Решение профильного комитета ВР прямо противоречит позиции ключевых финансовых регуляторов страны. В конце октября Совет по финансовой стабильности (СФС), в который входят главы НБУ, Минфина, НКЦБФР и Фонда гарантирования вкладов, официально раскритиковал идею повышенного налогообложения банков.

Тогда РФС заявила, что фискальный эффект от такой меры будет «существенно ниже публично озвученного», но риски — значительно выше. Главными угрозами регуляторы назвали:

  • Ограничение кредитного и инвестиционного потенциала банков, критически важного для финансирования энергетики и ОПК.
  • Осложнение приватизации государственных банков.
  • Нарушение обязательств, изложенных в Меморандуме с МВФ.
  • Почему это важно

Поддержка законопроекта комитетом Гетманцева, несмотря на прямую критику со стороны НБУ и Минфина, свидетельствует о глубоком расколе между законодательной властью (которая ищет быстрые источники наполнения бюджета) и финансовыми регуляторами (которые пытаются сохранить стабильность системы).

Предыстория

Усиленное налогообложение банков уже действовало в Украине. Из-за рекордных прибылей, полученных банками в 2023 году (преимущественно от операций с депозитными сертификатами НБУ), парламент ввел налог в 50% на эти сверхприбыли задним числом. На 2024 год ставка была установлена на уровне 25%. Инициатива, которую раскритиковал РФС, касалась попытки продлить высокие налоговые ставки и на 2026 год, против чего теперь выступили все ключевые финансовые регуляторы страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
0
Lololoq
Lololoq
12 ноября 2025, 13:48
#
Гос.банкам пофигу на этот закон. А вот частные банки пострадают очень сильно, точнее клиенты которые будут платить больше за услуги. Банк имеет свои риски при кредитовании и покупке рисковых ОВГЗ. Почему ОВГЗ это риск? — потому, что предсказать что будет через 6 месяцев невозможно. Население беднеет, мужчин мало осталось, инфляция и другие факторы. Прибыль частных банков сокращается. Короче, это фактически налог на население.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
12 ноября 2025, 13:52
#
Все правильно делают, банки и так жирные доходы имеют, которые выводятся в офшоры, и кошмарят население за переводы в пару тыщ гривен, а еще куча банков отжимают 20−30% от баланса себе в карман при закрытии счета
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
12 ноября 2025, 13:55
#
У країні зелених мрій нет ничего более постоянного чем временное…
