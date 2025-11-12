Главное за среду: налоги для банков, ОВГЗ, падение доллара

Комитет Гетманцева поддержал 50% налог для банков на 2026 год вопреки позиции Нацбанка

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 14097, который предусматривает временное введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев 12 ноября. Это решение идет вразрез с прежней позицией Совета по финансовой стабильности, в который входит руководство НБУ и Минфина.

