українська
12 ноября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за среду: налоги для банков, ОВГЗ, падение доллара

Главные финансовые новости за среду, 12 ноября.

Комитет Гетманцева поддержал 50% налог для банков на 2026 год вопреки позиции Нацбанка

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 14097, который предусматривает временное введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев 12 ноября. Это решение идет вразрез с прежней позицией Совета по финансовой стабильности, в который входит руководство НБУ и Минфина.

Минфин разместил ОВГЗ на 9,1 миллиарда. Какие облигации выбирают инвесторы

Министерство финансов 11 ноября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Акции SoftBank обвалились из-за продажи доли Nvidia за $5,8 млрд

Акции японской технологической группы SoftBank Group Corp. в среду упали на 10% после того, как компания раскрыла информацию о полной продаже своего пакета акций производителя чипов Nvidia на сумму $5,8 миллиарда.

ФГВФЛ заверил, что имеет достаточно средств на выплаты вкладчикам РВС Банка

НБУ запретил Порошенко право голоса за его почти 65% акций в Международном инвестиционном банке

«Это еще не дно»: аналитик предупреждает о дальнейшем падении доллара

Доллар, несмотря на недавнее падение, опустится еще ниже, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен, который прогнозирует дальнейшее снижение привлекательности американской валюты. Стивен Джен, известный своей «теорией долларовой улыбки», ставит на то, что индекс доллара упадет еще на 13,5% в течение оставшегося срока президентства Дональда Трампа.

