«Это еще не дно»: аналитик предупреждает о дальнейшем падении доллара

Доллар , несмотря на недавний отскок, опустится еще ниже, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен, прогнозирующий дальнейшее снижение привлекательности американской валюты. Об этом пишет Bloomberg.

Прогноз аналитика

Стивен Джен, известный своей «теорией долларовой улыбки», ставит на то, что индекс доллара упадет еще на 13,5% в оставшийся срок президентства Дональда Трампа.

С января USD уже потерял порядка 7% и переживает худший год за последние 8 лет.

Хотя в последние недели валюта отыграла часть потерь, «следующее крупное движение доллара все равно будет вниз», уверен Джен.

Непредсказуемая торговая политика Трампа и ожидания снижения ставок ФРС способствовали слабости доллара в этом году.

Индекс доллара Bloomberg во вторник снизился после данных ADP, указавших на замедление рынка труда во второй половине прошлого месяца, что усилило аргументы в пользу дальнейшего удешевления заимствований.

Отсутствие официальной макростатистики во время самого длительного шатдауна в истории США помогло доллару показать второй лучший месяц года в октябре. Ожидается, что законодатели урегулируют шатдаун в ближайшие дни.

«Теория долларовой улыбки»

Дальнейшее ослабление доллара укладывается в рамку «теории долларовой улыбки», предложенную Дженом более 20 лет назад.

Согласно теории, сила доллара проявляется, когда экономика США либо очень сильна, либо в глубокой рецессии, а в периоды умеренного опережения или отставания роста валюта чувствует себя хуже.

МВФ ожидает замедления роста ВВП США до 2% в 2025 году с 2,8% годом ранее.