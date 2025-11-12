«Это еще не дно»: аналитик предупреждает о дальнейшем падении доллара

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2025, 14:05 Читати українською

«Это еще не дно»: аналитик предупреждает о дальнейшем падении доллара

Доллар, несмотря на недавний отскок, опустится еще ниже, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен, прогнозирующий дальнейшее снижение привлекательности американской валюты. Об этом пишет Bloomberg.

Доллар, несмотря на недавний отскок, опустится еще ниже, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен, прогнозирующий дальнейшее снижение привлекательности американской валюты.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз аналитика

Стивен Джен, известный своей «теорией долларовой улыбки», ставит на то, что индекс доллара упадет еще на 13,5% в оставшийся срок президентства Дональда Трампа.

С января USD уже потерял порядка 7% и переживает худший год за последние 8 лет.

Хотя в последние недели валюта отыграла часть потерь, «следующее крупное движение доллара все равно будет вниз», уверен Джен.

Непредсказуемая торговая политика Трампа и ожидания снижения ставок ФРС способствовали слабости доллара в этом году.

Индекс доллара Bloomberg во вторник снизился после данных ADP, указавших на замедление рынка труда во второй половине прошлого месяца, что усилило аргументы в пользу дальнейшего удешевления заимствований.

Отсутствие официальной макростатистики во время самого длительного шатдауна в истории США помогло доллару показать второй лучший месяц года в октябре. Ожидается, что законодатели урегулируют шатдаун в ближайшие дни.

«Теория долларовой улыбки»

Дальнейшее ослабление доллара укладывается в рамку «теории долларовой улыбки», предложенную Дженом более 20 лет назад.

Согласно теории, сила доллара проявляется, когда экономика США либо очень сильна, либо в глубокой рецессии, а в периоды умеренного опережения или отставания роста валюта чувствует себя хуже.

МВФ ожидает замедления роста ВВП США до 2% в 2025 году с 2,8% годом ранее.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 ноября 2025, 15:19
#
Какой бред…
+
0
zevs1
zevs1
12 ноября 2025, 15:31
#
Стивен Джен какова участь гривны если доллар ожидает падение на 13%
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BatonUA и 54 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами